Bleeding Edge | Microsoft svela accidentalmente la data di uscita del prossimo titolo di

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 14 novembre 2019) Sembra che la pagina diall'interno dello Store di, abbiatonon solo ladidel gioco, ma anche il periodo in cui si terrà la closed beta.Il gioco ha fatto il suo debutto durante l'E3 di quest'anno, ma in tutti questi mesi passati non si è saputo più nulla. Ora, proprio in concomitanza con l'inizio dell'evento X019,ha aggiornato la sua pagina con interessanti dettagli. Ebbene, secondo quanto riportato, l'diè prevista per il 24 marzo 2020. Prima di ciò tuttavia, ci saranno due closed beta che sembrano essere disponibili per i giocatori che prenoteranno ile per i membri Xbox Game Pass. La prima beta chiusa prenderà il via il 14 febbraio, mentre un'altra è prevista per il 13 marzo.La pagina del negozio rivela anche un bonus per chi preordina o gioca entro il 31 marzo. Chiunque lo farà riceverà ...

Eurogamer_it : #Microsoft avrebbe svelato accidentalmente la data di uscita di #BleedingEdge. - Multiplayerit : Bleeding Edge di Ninja Theory: data d'uscita svelata in anticipo da Microsoft - cyberanimax : -