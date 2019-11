Bari | sequestrate carte d' identità rubate | denunciati due albanesi

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 11 novembre 2019) Emanuela Carucci La scoperta durante i controlli doganali presso il porto. Ad essere deferiti per ricettazione due autisti di un autobus Un duro colpo è stato inferto alle associazioni criminali internazionali. Durante i controlli agli imbarchi, nel porto di, la polizia di frontiera marittima, in collaborazione con la guardia di finanza, ha messo sotto sequestro ben 196diitalianeda ignoti nel dicembre del 2015 negli uffici del Comune di Piacenza e destinate all'Albania dove sarebbero state immesse in un circuito illegale e destinate alla criminalità organizzata. Due gli uomini sono statiin stato di libertà con l'accusa di ricettazione in concorso. I documenti erano in bianco per poi essere compilati, probabilmente, per falsificare l'degli immigrati clandestini sul territorio italiano. Questi documenti se immessi sul mercato ...

