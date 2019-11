Sesso anale | 10 posizioni per un orgasmo intenso

Martina Smeraldi : “A uno che faceva Sesso anale con me si è rotto il pisello durante una mega gang bang con 67 persone “ : “Abbiamo girato questa mega gang bang con 67 persone, con la regia di Rocco (Siffredi, ndr). Io sarò stata in due giorni con trenta uomini. Non tutti riuscivano ad eccitarsi, altri sono venuti subito. A un certo punto a uno che faceva sesso anale con me si è rotto il pisello mentre era dentro, dietro“. A rivelarlo, ai microfoni de La Zanzara, è Martina Smeraldi, pornoattrice 19enne tra le più note in Italia, ingaggiata da Rocco Siffredi ...