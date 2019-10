Matteo Renzi | Massimo Cacciari | Il Pd non può andare avanti così | Zingaretti faccia

Matteo Renzi e quel problema nel casting di Italia Viva : In esclusiva ogni settimana sull'Espresso la striscia dedicata alla politica dalla matita di Marco Dambrosio Perché Makkox proprio non lo sa disegnare Nicola Zingaretti " Giachetti e quel problemino della coerenza sul taglio dei parlamentari" Makkox vi spiega perché far votare i sedicenni tutto sommato è una buona idea" La disperata ricerca di Matteo Salvini di qualcosa su cui polemizzare" Quando Matteo Renzi aiutò Nicola Zingaretti al ...

Guido Crosetto su Matteo Renzi : "Perché è lui il vero erede di Silvio Berlusconi" : Non è "stupito" della vittoria del centrodestra in Umbria, Guido Crosetto, ex parlamentare di Forza Italia e coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia. Se la aspettava, dice, la vera sorpresa invece è Giorgia Meloni che ha doppiato Forza Italia. "Lei rappresenta oggi la nuova destra", spiega Crose

Emilia Romagna - Stefano Bonaccini teme la sconfitta : "Matteo Renzi - aiutami tu" : La metafora del "pugile alle corde" è spesso abusata, ma è assai calzante per fotografare la situazione attuale del centrosinistra. Incassato un colpo durissimo in occasione delle elezioni regionali in Umbria, l'alleanza Pd-M5s che regge il governo avrà presto un'altra votazione da affrontare, quell

Matteo Renzi - lo sfogo privato contro il Pd : "Una scelta allucinante - dei dilettanti allo sbaraglio" : Il diavolo si nasconde nei dettagli. In questo caso nelle ultime righe del retroscena firmato da Augusto Minzolini su Il Giornale, dove si dà conto della presunta missione di Matteo Salvini: attrarre 20 grillini nella Lega e, dunque, far capitolare il governo. Ma il diavolo nascosto nei dettagli in

Matteo Salvini inchioda Renzi & Co : "Gli italiani non hanno tempo per le loro beghe. Prima si vota meglio è" : Matteo Salvini, in una intervista a Rtl 102.5, attacca il governo giallo-rosso alla luce del risultato delle elezioni regionali in Umbria dove il centrodestra ha trionfato. "Quando Matteo Renzi dice che non vuole alleanza con Pd e M5s e l'ha fatta nascere lui, quando Nicola Zingaretti e Giuseppe Con

Ultimi Sondaggi politico elettorali - numeri impietosi per Pd e M5S - boom per Lega e Fratelli d’Italia - in discesa anche Italia Viva di Matteo Renzi : Gli Ultimi Sondaggi resi pubblici da La7, durante la diretta per lo spoglio delle elezioni regionali in Umbria, sono impietosi per il governo giallorosso. La tendenza del voto in Umbria sembra proprio che, purtroppo per Zingaretti e Luigi Di Maio, si una tendenza nazionale. Il Partito Democratico, secondo i Sondaggi di SWG, perde in una sola settimana l’0,8% delle intenzioni di voto, diventando il terzo partito in Italia con il ...

Regionali - Emilia Romagna - il Pd è già disperato : Stefano Bonaccini apre a M5s e Matteo Renzi : La fragorosa sconfitta in Umbria dell'alleanza di governo Pd-M5s (alla prima uscita elettorale in coalizione) può avere ripercussioni anche sul prossimo voto regionale, in programma in Emilia Romagna il 26 gennaio 2020. Lo sa bene il centrosinistra, che è davanti ad un bivio: frammentarsi potrebbe t

Regionali Umbria - Matteo Renzi contro Giuseppe Conte : "Convinti che possa fare i miracoli..." : Matteo Renzi parla con Bruno Vespa del risultato delle elezioni Regionali in Umbria dove il centrodestra ha stracciato, con la sua candidata Donatella Tesei, il centrosinistra, raccogliendo il 57,5 per cento delle preferenze. "Una sconfitta scritta figlia di un accordo sbagliato nei tempi e nei modi

"Sconfitta figlia di un accordo sbagliato" : Matteo Renzi commenta il voto in Umbria : “Una sconfitta scritta figlia di un accordo sbagliato nei tempi e nei modi. Lo avevo detto, anche privatamente, a tutti i protagonisti. E non a caso Italia Viva è stata fuori dalla partita. In Umbria è stato un errore allearsi in fretta e furia, senza un’idea condivisa, tra Cinque Stelle e Pd. E non ho capito la ‘genialata’ di fare una foto di gruppo all’ultimo minuto portando il premier in campagna ...

Regionali Umbria - perché gode Matteo Renzi : nel mirino Giuseppe Conte - la prossima mossa : Nemmeno il tempo di leggere i primi exit poll sulle elezioni Regionali dell'Umbria, che già dal nuovo partito di Matteo Renzi sono iniziate ad arrivare le prime frecciatine agli alleati di governo. Forti della non candidatura a livello locale e dell' assenza di Renzi dalla "foto di Narni", che ha im

Matteo Renzi - colpo gobbo in Lazio : chi passa con Italia Viva. Fonti-Pd : "Nicola Zingaretti furibondo" : Altri due colpi nella campagna acquisti di Matteo Renzi. Due colpi che, riferisce Il Tempo, fanno montare la rabbia del segretario Pd, Nicola Zingaretti. Già, perché i due cambi di casacca avvengono nel feudo del segretario democratico, quel Lazio di cui è governatore. In quel Lazio dove ancora non

Umbria - 'rischio' Zingaretti-Di Maio Matteo Renzi? Un convitato di pietra : Il voto in Umbria è importante in quanto regione che con Toscana, Emilia-Romagna e Marche rappresenta da sempre il poker d’assi della sinistra, il quadrilatero “fortezza” ritenuto inespugnabile e che, invece, in caso di pesante sconfitta, potrebbe portare allo smottamento, con ripercussioni ben oltre i confini locali Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi - l'ultima trovata della sinistra per combatterlo : "Cambiare il nome del Pd" : I dem ora vogliono aggirare i sondaggi cambiando semplicemente nome. Basta dunque con il Pd. L'idea è stata avanzata da Dario Nardella: "Serve sostituire il nome Partito democratico con un semplice Democratici" ha riferito in un'intervista a Repubblica. Secondo il sindaco di Firenze si tratta del pr

Matteo Renzi cresce in Parlamento : arrivano parlamentari di Forza Italia : I numeri parlano chiaro: il centrodestra sarà sempre più salviniano. Infatti la campagna acquisti di Matteo Renzi interessa anche quel