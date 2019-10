In tv arriva una webserie con Giulia De Lellis

Celiachia - una cura è possibile : arrivano le nanoparticelle che ingannano il sistema immunitario : La Celiachia potrebbe non essere più un problema: una nuova terapia sperimentale potrebbe essere in grado di “bloccare” gli anticorpi: in tal modo i pazienti hanno potuto mangiare glutine per 2 settimane senza avere conseguenze al livello intestinale. La ricerca è stata condotta presso la Northwestern Medicine e resa nota in occasione della conferenza “European Gastroenterology Week” in corso a Barcellona. I soggetti ...

Le cuffie Huawei Freebuds 3 arrivano in Italia con una promo esclusiva : Gli auricolari true wireless Huawei Freebuds 3, presentati il mese scorso a IFA 2019, arrivano ufficialmente in Italia con una promozione esclusiva. L'articolo Le cuffie Huawei Freebuds 3 arrivano in Italia con una promo esclusiva proviene da TuttoAndroid.

arrivano in Europa tre Smart TV con Android TV - una soundbar e tre cuffie wireless di TCL : Da TCL Arrivano alcuni nuovi interessanti prodotti che potranno stuzzicare la curiosità di chi è alla ricerca di Smart TV, soundbar e cuffie audio wireless L'articolo Arrivano in Europa tre Smart TV con Android TV, una soundbar e tre cuffie wireless di TCL proviene da TuttoAndroid.

arriva la Carta unica - una sola tessera come documento di riconoscimento e card per i pagamenti : La Carta unica permetterà ai cittadini, attraverso la Carta d'identità elettronica, di utilizzare una sola tessera per tenere insieme alcuni documenti come il codice fiscale, la tessera sanitaria, l'identità digitale e si potrà anche utilizzare per effettuare i pagamenti elettronici. Fanpage.it ha visionato la prima bozza del testo che introduce la Carta unica.Continua a leggere

Jovanotti annuncia il nuovo album : Lorenzo Sulla Luna arriva a novembre : Uscirà il 29 novembre il nuovo album di Jovanotti. Lorenzo Sulla Luna, questo il titolo del progetto, arriverà nell'ultimo venerdì di novembre e conterrà una serie di cover. Come suggerisce il titolo, Lorenzo Sulla Luna sarà una raccolta di cover dedicate alla Luna, da Jovanotti reinterpretate per far seguito proprio a Luna, il pezzo di Gianni Togni che ha regalato al suo pubblico negli scorsi mesi. In occasione dei 50 anni del primo ...

Mahmood con un ragazzo a Milano. E dopo la paparazzata per i due arriva una brutta sorpresa : Il cantautore Mahmood, diventato famoso in tutto il mondo dopo il suo successo allo scorso Festival di Sanremo con il brano ‘Soldi’ e il grande risultato ottenuto all”Eurovision Song Contest’, ha fatto visita al Parlamento europeo di Strasburgo. Qui ha rilasciato importanti dichiarazioni alla stampa: “Spero di rappresentare, nel mio piccolo, giovani come me che intendono metterci la faccia e interessarsi a problemi ...

Beautiful puntate America - Liam e Steffy : arriva una nuova opportunità : Anticipazioni Americane Beautiful, Liam di nuovo tra Hope e Steffy Le anticipazioni Americane di Beautiful vedono Liam e Steffy avere una nuova grande opportunità di ritorno. Nel corso delle ultime puntate andate in onda in America, i telespettatori hanno visto i due riavvicinarsi molto. Inutile dire che gli Steam siano sempre rimasti uniti grazie al […] L'articolo Beautiful puntate America, Liam e Steffy: arriva una nuova opportunità ...

Caos Brexit - arriva il primo sì a Johnson ma chiederà una proroga alla Ue Video : alla Camera dei Comuni è approdato il testo dettagliato del divorzio tra Londra e Bruxelles ma non passa la mozione sul calendario dei lavori parlamentari necessario a rispettare la scadenza di fine mese

“Una sorpresa per te”. A Detto Fatto arriva il bellissimo fratello di Bianca Guaccero. Biondo e occhi verdi - ecco Domenico : Gli ascolti tv e i dati Auditel della fascia pomeridiana, registrano un’altra ecatombe di ascolti per la Rai. Su Rai 2 Detto Fatto di Bianca Guaccero ristagna sui 630.000 spettatori (4.9%). Su Rai 1 Vieni da Me di Caterina Balivo si è fermato a 1.566.000 spettatori (11.5% di share) e con La Vita in Diretta condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano fermatisi a 1.458.000 spettatori con il 13.3% (presentazione 1.088.000 – 10.9%). I due sono ...

Meteo Lombardia : in aumento i livelli dei grandi fiumi e dei laghi - giovedì arriva una nuova perturbazione : ?Sulla Lombardia, già dalle prime ore di questa notte le precipitazioni sono in esaurimento ovunque e saranno assenti almeno fino alla tarda serata di mercoledì 23; giovedì 24 ottobre una nuova perturbazione apporterà ancora pioggia: lo comunica il Servizio idroMeteorologico di Arpa Lombardia, a seguito dei forti temporali che dalla serata di martedì 21 ottobre hanno interessato in particolare il pavese, il lodigiano e il cremonese con ingenti ...

Ricordate Lila de ‘L’amica geniale’? arriva una notizia grandiosa per l’attrice : Ludovica Nasti è una delle grandi protagoniste della serie televisiva della Rai, ‘L’amica geniale’, tratta dal romanzo scritto da Elena Ferrante. Nella serie ambientata nella Napoli degli anni Cinquanta interpreta la piccola Lila, amica di Elena, la cui attrice è Elisa Del Genio. Il suo successo è stato enorme, grandioso ed a tratti anche inaspettato. Per chi non la conoscesse, la fiction racconta la storia di queste due ...

Ciclismo - bruttissimo incidente per Tom Boonen in una gara di auto : “La macchina mi è arrivata a 10 cm dalla testa!” : Tom Boonen ha abbandonato la bicicletta per un weekend e si è messo al volante di un’automobile per partecipare al campionato Belcar Endurance in Olanda. Il belga si è reso protagonista di una brutta collisione con Kenneth Heyer a 200 km/h e la vettura del rivale è atterreta a dieci centimetri dalla sua testa! L’ex Campione del Mondo, ritiratosi nel 2017 dopo aver vinto tra le altre cose anche tre Giri delle Fiandre e quattro ...

Una Vita - arriva il figlio di Carmen : “È un ragazzo traumatizzato” : Una Vita anticipazioni, ad Acacias arriva il figlio di Carmen: parla l’interprete Santos Mallagray Tra qualche settimana, nella trama di Una Vita, fa il suo ingresso Raul, il figlio di Carmen. Il passato della domestica, come abbiamo sempre saputo, è abbastanza misterioso. Infatti, ricordiamo che la donna era un tempo ricca e improvvisamente si è […] L'articolo Una Vita, arriva il figlio di Carmen: “È un ragazzo ...

SIREN : una nuova serie fantasy arriva su RAI 4 - anticipazioni : Da lunedì 21 ottobre 2019, su Rai 4 arriva SIREN, un nuovo fantasy a tinte horror dedicato alle leggendarie creature acquatiche. Una prima stagione composta da dieci episodi della durata di circa un’ora ciascuno, che racconta la spietata lotta tra le guerriere marine e gli uomini di Bristol Cove, cittadina che secondo la leggenda un tempo era dimora delle SIRENe. SIREN, la nuova serie di Rai 4 con Eline Powell e Alex Roe Una battaglia che ha ...