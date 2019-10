Selena Gomez ha mandato un messaggio ai fan | dopo gli attacchi a Hailey Bieber

Selena Gomez pubblica a sorpresa la nuova canzone “Look At Her Now” - un inno alla rinascita : Dopo la fine di un amore The post Selena Gomez pubblica a sorpresa la nuova canzone “Look At Her Now”, un inno alla rinascita appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez : «Odiarti per amarmi». La nuova canzone su Justin Bieber? : Selena Gomez e la lotta contro ansia e depressioneSelena Gomez e la lotta contro ansia e depressioneSelena Gomez e la lotta contro ansia e depressioneSelena Gomez e la lotta contro ansia e depressioneSelena Gomez e la lotta contro ansia e depressione«I needed to hate you to love me». Ossia, «avevo bisogno di odiarti per amarmi». Selena Gomez va dritta al punto. L’addio definitivo con Justin Bieber, datato marzo 2018, ha lasciato il segno nella ...

La nuova canzone di Selena Gomez è dedicata a Justin Bieber? Hailey Baldwin dice basta al gossip Da giorni non si fa che parlare della nuova canzone di Selena Gomez: Lose you to love me (video e traduzione in basso). Per l'ex stellina Disney si tratta di un ritorno in grande stile nel mondo della

«Lose You to Love Me» - Selena Gomez torna a cantare : Il 23 ottobre 2019 segna il ritorno di Selena Gomez. La cantante americana ha annunciato solo pochi giorni fa che oggi sarebbe uscito un nuovo singolo, intitolato Lose You to Love Me. È stata la stessa Selena a pubblicare su Instagram un post per annunciare la release di Lose You to Love Me, dopo qualche vago indizio seminato sui social. Tanto è bastato, però, per suscitare la speranza dei fan: che questo singolo sia il primo di ...

Video - testo e traduzione di Lose You To Love Me di Selena Gomez - ballata emotiva e motivazionale su Justin Bieber? : Dopo una lunga pausa dalla scena musicale, Lose You To Love Me di Selena Gomez ha inaugurato la nuova era discografica della popstar dopo l'album Revival, che risale ormai al 2015. In questi anni la Gomez, oltre a recitare nel film di Woody Allen Rainy Day in New York e ne I Morti non Muoiono di Jim Jarmusch, ha prodotto le tre stagioni della serie tv Netflix Tredici e ha pubblicato diversi singoli, perlopiù in collaborazione con altri ...

Il nuovo singolo di Selena Gomez è Lose You To Love Me - l’annuncio a sorpresa : Selena Gomez annuncia il nuovo singolo: si tratta di Lose You To Love Me. La nuova canzone inedita sarà disponibile dal 23 ottobre, in radio e in digitale. Ad annunciarlo ai fan è stata la stessa Selena Gomez attraverso un atteso posto sui social giunto nelle scorse ore. Era già nell'aria che la cantante avrebbe potuto annunciare qualche novità a breve e Selena Gomez non ha deluso le aspettative. Oggi ha annunciato i suoi progetti futuri: ...

