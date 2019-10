I primi botta e risposta del duello tra Renzi e Salvini a Porta a Porta

Fonte : agi

(Di martedì 15 ottobre 2019) "Il colpo di sole del Papeete che ha presolo fa rosicare ancora adesso. Mai era accaduto che ci fosse una crisi con la richiesta di votare in autunno e con una dinamica istituzionale tanto surreale. Come si vota lo decide un manuale che si chiama la Costituzione". Lo ha detto Matteodurante la registrazione del confronto con Matteo. "Noi abbiamo votato la mozione della Tav perché non abbiamo il paraocchi e non imche la voglia anche", ha aggiunto. "Avevamo due alternative: accettare il diktat del Papeete o fare una operazione di palazzo, sì. Una operazione machiavellica. Ma se fossimo andati a votare adesso, ci sarebbe lo spread ai massimi livelli e il paese avrebbe pagato il conto". "Noi abbiamo fatto una operazione perché il paese stava andando a carte 48", ha aggiunto. "Scadendo i titoli di stato diminuisce il costo per ...

