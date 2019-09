Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Era uscita dalla palestra e si era accorta che una delle ruote della sua auto erata così ha chiestoad un passante. Questo ha accettato di soccorrerla e poi l’hata in uncon la scusa di recuperare gli attrezzi necessari a sostituire la ruota e lì l’ha uccisa. È quanto successo in Brasile a Mariana Bazza, unadi 19che è stata ritrovata senza vita, imbavagliata, come riferisce il Daily Mail. Del suo omicidio è accusato Alves Pereira, undi 37con precedenti per “rapina, tentato omicidio, estorsione e stupro” uscito dal carcere solo un mese fa. Ad incastrarlo sono state le riprese delle telecamere di sicurezza poste nei pressi della palestra dove è stata vista viva per l’ultima volta Mariana. Non solo, mentre era nelcon lui laera riuscita a scattargli una foto di nascosto e inviarla al suo ...

VioBebe : Oggi è il compleanno di questi due bei #Jovanotti. Auguri a #Totti e due ???? Anni fa erano due miei miti ?? Poi li ho… - paolo_shark : @lucabattanta @fattoquotidiano La ragazza in questione prende uno stipendio adeguato alle sue competenze e si sente… - FQMagazineit : Ragazza di 19 anni buca la gomma e chiede aiuto a un uomo: lui la porta in un garage e la uccide -