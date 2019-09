Mazzarri | io espulso per doppio giallo? valutate voi

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 1 ottobre 2019) "Oggi non parlo degli arbitri,voi". Cosi' Walter, nel dopopartita di Parma-Torino, commenta la sua espulsione per doppia ammonizione, la prima di un allenatore in Serie A dopo che la nuova regola e' stata introdotta. Il tecnico del Toro commenta invece un'altra espulsione, quella di Bremer che ha lasciato la sua squadra in dieci dal 28' pt. "Giocare piu' di un'ora in dieci indubbiamente condiziona - sottolinea-. Stavamo giocando bene in undici e avremmo visto un'altra partita, anche se non e' che in dieci abbiamo giocato male".Ma l'allenatore dei granata ha anche dei rimproveri da fare: "facciamo assurdita' sui gol presi, come sul 2-2 - dice -, che e' stato un regalo agli avversari. Cosi' viene fuori un risultato immeritato sotto tutti i punti di vista. Siamo autolesionisti, si puo' prendere un contropiede dopo un minuto? Baselli perde palla in mediana e ...

