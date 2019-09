Manovra | Zingaretti | dovremo pagare i debiti di Salvini

Nicola Zingaretti : "Con la Manovra pagheremo i debiti fatti da Salvini. Sì ad aumento stipendi e green economy" : Alzare gli stipendi, ridurre le tasse sul lavoro, combattere l’evasione fiscale e “dare soldi e lavoro a chi non ne ha”. La manovra economica che il governo M5s-Pd si appresta a perfezionare, per Nicola Zingaretti dovrà avere queste priorità. Non solo: “Con la prossima legge di bilancio bisognerà pagare i debiti fatti da Salvini e iniziare a costruire l’Italia del futuro”, scrive in ...

Governo - diretta. Zingaretti : «Ok a Conte premier - sconfiggere la paura con la speranza». Berlusconi : governo nato da Manovra di palazzo : governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Massimo Cacciari demolisce l'asse M5s-Pd : "Manovra indecente e Nicola Zingaretti non è un leader" : "E' una manovra indecente" l'accordo tra Movimento 5 stelle e Pd. Massimo Cacciari, in una intervista a Il Giorno stronca l'asse tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio: "Trovo surreale che, dopo aver sparato a palle incatenate per anni, essersi insultati, essersene dette di tutti i colori, adesso Pd

Zingaretti : Manovra Gentiloni?Offensivo : 16.15 "Faccio appello per l'ennesima volta alla responsabilità e a fermare questo continuo proliferare di comunicati,battute, interviste che mettono a rischio la nostra credibilità".Così in una nota il segretario Pd Zingaretti, dopo la critica di Renzi a Gentiloni."Ovviamente non è mai esistita nessuna manovra del presidente Gentiloni per far fallire l'ipotesi di un nuovo governo.Sostenerlo è ridicolo e offensivo". "Non ho timore a dire quello ...

Zingaretti : «Pd sia unito - non credibile l'ipotesi di un governo per fare la Manovra» : Nel momento di massima divisione interna al Pd, Nicola Zingaretti lancia un appello ai renziani. «Non è credibile l'ipotesi di un governo per fare la manovra economica e portare poi...

Zingaretti : no credibile governo Manovra : 12.58 "L'ipotesi di un governo per fare la Manovra e poi portare alle elezioni non è credibile. Sarebbe un regalo a una destra pericolosa". Così il segretario Pd Zingaretti dice no a Renzi. Fa appello all'unità del partito: "Dividersi in questo momento significherebbe consegnare l'Italia alla destra". "Apriamo la crisi e vedremo con Mattarella qual è la forma più seria e credibile per salvare il Paese", spiega Zingaretti.E richiama i Dem a ...

Crisi - Zingaretti chiude alla proposta di Renzi : “Governo per fare la Manovra è un regalo a una destra pericolosa. Il Pd resti unito” : La proposta avanzata da Matteo Renzi di sostenere un governo che possa fare la manovra economica e portare poi il Paese alle elezioni “non è credibile, sarebbe un regalo a una destra pericolosa che tutti vogliono fermare”. Domenica lo aveva detto ai giornali, ora Nicola Zingaretti lo ribadisce tra le mura del Nazareno. “Voglio fare un appello all’unità dei democratici del Partito democratico perché sarebbe davvero sbagliato ...

Crisi - Zingaretti : “Pd sia unito - non è credibile ipotesi di un governo per fare la Manovra” : “Non è credibile l’ipotesi di un governo per fare la manovra economica e portare poi alle elezioni, sarebbe un regalo a una destra pericolosa che tutti vogliono fermare”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti parlando al Nazareno. Alle 14 il segretario incontrerà il capigruppo Dem al Senato Andrea Marcucci e, in rappresentanza del presidente dei deputati Graziano Delrio, il segretario d’Aula e membro del ...

Salvini presenta la sfiducia al Senato : "Sento toni simili da Pd e M5s | I grillini : "Inventa altro - giullare" | Zingaretti : "Lega non ha proposte su Manovra e scappa" | : Tagli ai parlamentari, M5s vuole convocare la Camera con l'art.62 della Costituzione prima della mozione di sfiducia