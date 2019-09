Mario Rui | “In partita non mi accorgo di nulla Continuate a sostenerci così | ripagheremo

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 20 settembre 2019) Il terzino sinistro azzurroRui è stato intervistato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato di Napoli-Liverpool e dei suoi compagniRui si è reso protagonista di un’eccellente prestazione nella gara di Champions vinta dal Napoli per 2-0. In merito ad essa ha dichiarato di non essersi accorto di. L’intervista è stata riportata su Twitter Le sue dichiarazioni “E’ stata unamolto positiva. Abbiamo fatto tutto quello che ci aveva detto il mister. Io migliore in campo? Mi fa piacere questo giudizio. Abbiamo battuto i migliori al mondo in questo momento. Dobbiamo però riconfermarci già domenica, è una squadra difficile” “Non midi niente in, cerco di dare il mio massimo. Poi a volte le cose vanno bene, altre male, ma io darò sempre tutto. Il Lecce ha vinto a Torino meritatamente e abbiamo ...

