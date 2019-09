Diabete e pre-diabete ‘impallano’ le cellule produttrici di insulina e innescano un

Diabete e pre-Diabete : una nuova indicazione del valore di glicemia per scoprire chi è malato : Il Diabete è sempre più diffuso in Italia e assistere le persone con la malattia è diventato un impegno sempre più gravoso per il sistema sanitario nazionale. I dati più recenti dell’Osservatorio ARNO Diabete, nato da una collaborazione tra Società Italiana di Diabetologia (SID) e CINECA, documentano che il tasso di prevalenza totale del Diabete in Italia è pari al 6,34%. E accanto ai casi noti non rilevati da queste fonti (prevalentemente ...

Gli esperti lanciano l’allarme : il Diabete di tipo 2 compare sempre più di frequente in età giovanile : Gli esperti lanciano l’allarme: il diabete di tipo 2, tipico dell’adulto, compare sempre più di frequente in età giovanile. Questa condizione negli adolescenti assume una particolare aggressività e condiziona la comparsa di complicanze micro e macrovascolari in età più precoce. Di seguito l’intervento del professor Francesco Purrello, presidente SID, al 55° congresso annuale dell’EASD in corso a Barcellona. La prevalenza del diabete di tipo 2 ...

Agire sul preDiabete - bloccarne la progressione verso il Diabete - è l’arma per prevenire le complicanze croniche : La speranza è sempre quella di trovare un giorno una cura per il diabete, e il crocevia di tutte le ricerche passa per la protagonista assoluta di questa condizione, la cellula beta pancreatica. Trovare il modo di proteggerla e di ripristinare la sua funzione di produzione di insulina è l’obiettivo e il mantra di tutto questo filone di ricerca. Di seguito l’intervento del professor Francesco Purrello, presidente SID, al 55° congresso annuale ...

In aumento i giovani con Diabete tipo 2 - e la malattia è sempre più aggressiva : Una ricerca presentata al 55° Congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete EASD ha rilevato che la proporzione di giovani con diagnosi di diabete tipo 2 è aumentata a partire dall’inizio del secolo: proprio in questa fascia di età, inoltre, la malattia si presenta più aggressiva e con un peggiore profilo metabolico. Ricercatori dell’Università di Melbourne hanno condotto un’analisi, utilizzando il sistema ...

Diabete : lo screening per le complicanze croniche è fondamentale per la prevenzione cardiovascolare : Lo screening per le complicanze croniche del Diabete è uno strumento di prevenzione cardiovascolare fondamentale e altamente raccomandato per la popolazione con Diabete tipo 2. Tuttavia, nella pratica clinica la programmazione delle indagini e delle visite di screening varia spesso in base alle risorse disponibili e all’organizzazione dei singoli centri di cura. Ad oggi non è noto se la variazione dell’intensità di queste valutazioni di ...

Fegato grasso - fattore di rischio per Diabete e malattie cardiovascolari : diagnosi precoce grazie a un nuovo test : La steatosi epatica non alcolica (NAFLD) è una malattia metabolica caratterizzata dall’accumulo di grasso a livello del Fegato. Questa condizione rappresenta un importante fattore di rischio per diabete e malattie cardiovascolari. Si tratta tuttavia di un patologia subdola perché asintomatica; per questo spesso passa inosservata e non viene diagnosticata tempestivamente (di solito si scopre facendo un’ecografia al Fegato). Per questo motivo è ...

Diabete : una bevanda ha sorprendenti effetti positivi sui livelli di glucosio nel sangue e sul metabolismo del grasso : Un sorprendente effetto positivo di una bevanda sul Diabete è stato scoperto grazie a una meta analisi di studi presentata dalla Southeast Universty di Nanchino in Cina in occasione del 55° Congresso dell’Associazione europea per lo studio del Diabete. Secondo i ricercatori un consumo da basso a moderato di alcol potrebbe avere un effetto “benefico” su soggetti con Diabete di tipo 2, agendo sui livelli di glucosio nel sangue e ...

Un dettaglio negli occhi rivela “chi svilupperà in futuro il Diabete o il preDiabete” : Il cristallino dell’occhio può rivelare se si svilupperà il diabete di tipo 2 e il prediabete: ricercatori della University of Exter Medical School hanno presentato i risultati di una ricerca al 55° Congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete (EASD), condotta su 60 soggetti suddivisi in diabetici, prediabetici e sani. Si tratta di una scoperta molto importante perché tra l’inizio del diabete e la sua effettiva ...

Diete vegetariane per dimagrire in salute e contro pressione alta e Diabete : Diete vegetariane per dimagrire in salute e contro pressione alta, diabete, malattie cardiovascolari e tumori.

Abbassare colesterolo - pressione e glicemia alta : gli alimenti “dimenticati” che combattono Diabete - ipertensione e ipercolesterolemia : Il colesterolo è presente nel sangue e in tutti i tessuti: in quantità fisiologiche è indispensabile per la costruzione di cellule sane, ma quando il colesterolo è alto, costituisce uno dei fattori di rischio maggiori per le malattie cardiache. Il colesterolo in eccesso può causare la formazione di depositi di grasso nei vasi sanguigni, detti anche placche aterosclerotiche, che a loro volta contribuiscono a restringerne il lume, provocando ...

Pressione alta e Diabete tipo 2 : un alimento a basso valore nutrizionale causa glicemia alta e malattie croniche : Le bevande, zuccherate o con dolcificanti ipocalorici, possono essere collegate a un maggiore rischio di morte per tutte le cause: la dietista dell’Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba (Como), Tiziana Casati, commenta lo studio condotto dallo Iarc e pubblicato da “Jama Internal Medicine”. E’ emerso che, rispetto a un basso consumo (meno di un bicchiere al mese), coloro che riferiscono di berne 2 o più ...

Abbassa colesterolo - pressione e glicemia alta : un tubero “dimenticato” ideale per combattere Diabete e ipertensione : Il topinambur è conosciuto in tutto il mondo e soprattutto negli Stati Uniti come “il carciofo di Gerusalemme”, nonostante non appartenga alla famiglia dei carciofi (ma a quella dei girasoli) e non sia originario della città israeliana. Fu scoperto da Samuel Champlain, un esploratore francese che, perlustrando le terre vicine a Cape Cod, oggi nello stato del Massachusetts, poco a sud di Boston, rimase ammaliato dal gusto di questo tubero che ...

Diabete : il 30% degli italiani presenta complicanze a causa della glicemia alta : Combattere innanzitutto il silenzio, soprattutto se nasconde indizi asintomatici che però sono rilevatori di una malattia dagli esordi subdoli come il Diabete. È questo l’obiettivo dell’incontro aperto al pubblico c/o Meeting Salute di Rimini (venerdì 23 agosto ore 17:00 nella sala C3 dell’Area Meeting: #ParliamoDiDiabete). Si infoltiscono sempre più le fila dei casi italiani di Diabete che nel 1985 erano circa 1 milione e ...

Diabete - integratori per prevenirlo? Alcuni hanno un effetto nullo o addirittura possono “peggiorare il metabolismo del glucosio” : Secondo una ricerca dell’University of East Anglia (Norwich, Regno Unito), pubblicata sul “British Medical Journal”, contro il rischio di Diabete di tipo 2 gli integratori a base di omega 3 hanno un effetto scarso o nullo: l’uso di tali supplementi è molto diffuso perché si ritiene che possano aiutare a proteggere da problemi come il Diabete adulto, o addirittura a trattarli. Lo studio, una revisione sistematica di ...