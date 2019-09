Follia a Termini | prende a sassate auto in sosta e minaccia poliziotti | arrestato

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Roma – Il 9 settembre scorso un cittadino 55enne originario del Ghana, è stato tratto in arresto dagli Agenti del Settore Operativo di Romaper resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo, dopo aver forzato i varchi di accesso all’area partenze dello scalo di Romaed essere salito a bordo di un convoglio regionale, ha opposto una forte resistenza aiche volevano identificarlo e per questo è stato denunciato. Una volta accompagnato fuori dalla stazione dei treni però, lo straniero ha raccolto un grosso sasso scagliandolo su un’in ferma in, rompendone i cristalli e colpendo endo anche gli agenti della Polfer, obbligati ad intervenire nuovamente per fermare le sue intemperanze. L’uomo è stato quindi, giudicato con rito diretto e condannato ad otto mesi di carcere. L'articolo...

