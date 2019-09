Ezio Bosso | Non posso più suonare

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 16 settembre 2019) Maria Sorbi Due dita non rispondono più bene, ai fan dice di non chiederglielo «Addio al pianoforte, nonpiù».(nella foto), pianista, 48 anni,compositore e direttore d'orchestra di fama internazionale ha incontrato il pubblico alla Fiera del Levante a Bari e ha annunciato la sua impossibilità di continuare a. La colpa è della malattia, una patologia degenerativa a causa della quale sta perdendo la sensibilità di due dita. «Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e. Non sapete la sofferenza che mi provoca questo, perché nonpiù. Quando saprò di non riuscire a gestire un'orchestra, smetterò anche di dirigere»., fuoriclasse della tastiera, pochi mesi fa, in un'intervista al Giornale, aveva raccontato la sua vita da ribelle: «Quando mi diagnosticarono la malattia, rilanciai - disse - e partii per la ...

