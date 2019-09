Galaxy Note 10 Plus | unboxing | specifiche tecniche e prime impressioni

Come personalizzare Galaxy Note10+ (seconda parte) : La seconda parte di Come personalizzare il Galaxy Note10+ va ad approfondire i dettagli della personalizzazione andando a toccare argomenti importanti Come la sicurezza dei contenuti del device. Tra le funzioni presenti sul Galaxy Note10 e 10 Plus, alcune sono riservate alla sicurezza e tra queste la più interessante è (Continua a leggere)L'articolo Come personalizzare Galaxy Note10+ (seconda parte) è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni ...

Come personalizzare Galaxy Note10+ e Note10 (prima parte) : Il gran caos della OneUI di Samsung rende particolarmente complicato trovare le diverse funzioni con cui poter gestire il proprio smartphone e quando si tratta di modelli top di gamma, con molteplici caratteristiche, la cosa si complica ulteriormente per cui vediamo Come personalizzare Galaxy Note10+ e Note10. I due top (Continua a leggere)L'articolo Come personalizzare Galaxy Note10+ e Note10 (prima parte) è stato pubblicato su PantareiNews da ...

Ricarica veloce Galaxy Note 10 Plus : quanto è veloce? : Il Galaxy Note 10 Plus è dotato di una batteria da 4300 mAh grazie alle sue dimensioni generose che possono permettersi di ospitare una capacità tale senza compromettere lo spessore del device. Il phablet sudcoreano è enorme, la diagonale di 6,8 pollici del display QHD+, AMOLED dinamico, Infinity-O cioè è (Continua a leggere)L'articolo Ricarica veloce Galaxy Note 10 Plus: quanto è veloce? è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Per Samsung Galaxy Note 10 è già record di vendite in Corea del Sud : Il team di Samsung ha annunciato che i modelli della serie Samsung Galaxy Note 10 hanno già raggiunto quota 1 milione di unità vendute in Corea del Sud L'articolo Per Samsung Galaxy Note 10 è già record di vendite in Corea del Sud proviene da TuttoAndroid.

Chiusura totale per Samsung Galaxy S8 e Note 8 su Android 10 : le ultime di metà settembre : Una lista ufficiale degli smartphone che riceveranno l'aggiornamento con Android 10 tra i prodotti Samsung Galaxy ancora non esiste, ma oggi 18 settembre qualche informazione extra si può condividere, in riferimento a prodotti come i vari Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8. Come avrete notato in queste settimane, i due device lanciati sul mercato nel corso del 2017 non sono stati inclusi negli elenchi dei potenziali prodotti destinati a fare ...

Samsung Galaxy Note 10+ Come formattare la scheda microSD : formattare la scheda microSD Galaxy Note 10+ è abbastanza semplice. Non hai bisogno di alcuna app speciale o preparazione preliminare ma, prima di procedere, dovresti assicurarti che sia stato fatto il backup

Manca poco alla beta Android 10 su Samsung Galaxy S10 e Note 10 - record di rilascio? : Chi possiede un Samsung Galaxy S10 o anche un Note 10 si sta chiedendo da tempo quando riceverà la beta Android 10 sul suo dispositivo. Un piano ufficiale del rilascio non è stato ancora diffuso dal produttore ma una fonte autorevole come SamMobile ha lasciato trapelare quali saranno i tempi dell'update così come comunicati da informatori autorevoli. Secondo quanto appena comunicato, già nel mese di ottobre e dunque a partire fra un paio di ...

Il programma Android 10 beta di Samsung potrebbe iniziare a ottobre per Galaxy S10 e Note 10 : Android 10 è stato lanciato all'inizio di questo mese solo sui dispositivi Google Pixel e su alcuni altri smartphone, ma ora spuntano alcuni dettagli sul programma Android 10 beta di Samsung. Secondo SamMobile, l'update potrebbe essere disponibile al pubblico a partire da ottobre come parte di un programma beta di Android 10 per determinati dispositivi Samsung, tra i quali il Galaxy S10 che sarà uno dei primi e probabilmente verrà seguito dalla ...

Rimappare il pulsante di accensione Samsung Galaxy Note 10 / Note 10 Plus : Cambiare funzione ai pulsanti del Samsung Note 10 Senza root o qualsiasi altra mod di sistema, c'è un'app intelligente chiamata sideActions che ti consente di modificare facilmente ciò che fanno i pulsanti sul tuo telefono.

Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna con le patch di sicurezza di settembre : Il team di Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo corposo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 9. Scopriamo insieme quali sono le novità L'articolo Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna con le patch di sicurezza di settembre proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 ottiene nuovi dati e funzionalità per l’app Samsung Weather : I possessori di un Samsung Galaxy Note 10 avranno accesso a nuove funzionalità dell'app Samsung Weather, tra cui avvisi meteo emessi dal governo per alcuni paesi, mappe radar e videoclip meteorologici dal team editoriale di The Weather Channel, fornitore dell'applicazione. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 ottiene nuovi dati e funzionalità per l’app Samsung Weather proviene da TuttoAndroid.

Addio Samsung Galaxy S e Galaxy Note - dal prossimo anno potrebbe nascere Galaxy One : Samsung potrebbe unire le serie Samsung Galaxy S e Samsung Galaxy Note, in favore di una nuova linea di top di gamma rivoluzionari: ecco gli ultimi dettagli. L'articolo Addio Samsung Galaxy S e Galaxy Note, dal prossimo anno potrebbe nascere Galaxy One proviene da TuttoAndroid.

Nessun Samsung Galaxy S11 all’orizzonte e addio alla serie Note? Stravolgimenti con Galaxy One : Benché ci siano già in circolazione le prime anticipazioni sul Samsung Galaxy S11, non è affatto detto che il successore dell'attuale Samsung Galaxy S10 si chiami esattamente in questo modo. Ancora, la linea Note, dopo il corrente Note 10 potrebbe non avere un suo seguito. Quanto appena affermato è la notizia bomba lanciata in queste ore dal leaker del calibro di Evan Blass attraverso il suo profilo Twitter @evleaks. Il produttore sudcoreano ...

Ecco una carrellata dei migliori sfondi per Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ e i loro fori : Ecco una bella carrellata di sfondi perfetti per sfruttare il foro centrale nel display di Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+: avete solo l'imbarazzo della scelta con tutti questi wallpaper! L'articolo Ecco una carrellata dei migliori sfondi per Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ e i loro fori proviene da TuttoAndroid.