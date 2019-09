Mattino Cinque | Federica Panicucci in lacrime ricorda Nadia Toffa – Video

Fonte : davidemaggio

(Di lunedì 9 settembre 2019)Commozione oggi nello studio di, ripartito per la sua tredicesima edizione.ha dedicato uno spazio al ricordo di, la ‘iena’ spentasi lo scorso 13 agosto dopo una lunga malattia. Al rientro in studio, dopo un filmato che ripercorreva proprio le tappe della battaglia contro il cancro combattuta ‘dalla guerriera dal sorriso contagioso’, lanon trattiene le: “Scusate sono molto commossa nelre, faccio fatica, scusatemi… però mi ha colpito moltissimo. E anche oggi si fa fatica a credere che sia successo davvero”. La commozione della padrona di casa coinvolge tutto lo studio, dal pubblico agli opinionisti, uniti in un lungo applauso dedicato alla. Alessandro Cecchi Paone, in particolare, prende la parola per sottolineare un merito della giornalista, ...

