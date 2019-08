Pavel Nedved lascia la moglie per una 23enne

Fonte : blogo

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Dalla Repubblica Ceca rimbalza un gossip clamoroso: l'ex calciatore di Lazio e Juventus, ora vicepresidente del club bianconero, avrebbeto dopo 25 anni di matrimonio laIvana per fidanzarsi con Lucie Anovcinova. A sostenerlo è il tabloid di Praga Blesk.Lucie ha 23 anni, uno in più della figlia Ivana Junior, ed è un'appassionata di equitazione. Non è un caso quindi che i due siano stati paparazzati alla Longines Global Champion Tour of London 2019, una prestigiosa competizione equestre inglese.laper una07 agosto 2019 17:26.

juventusfc : «Sarà un campionato combattuto, siamo pronti». Parola del Vicepresidente Pavel #Nedved ?? - romeoagresti : Il vicepresidente della #Juventus, Pavel Nedved, sul futuro di Paulo #Dybala: “Ci sono delle proposte, ci sono degl… - francescoladis1 : Grazie Signore per aver fatto capitare nella MIA squadra gente del calibro di Fabio Paratici, Pavel Nedved ed Andre… -