Auto contro tir | Francesco è morto sul colpo | una paese distrutto dal dolore

Ha in prestito dl suo miglior amico una McLaren per 300mila euro - 19 enne senza patente appena esce dal garage si schianta contro un’altra Auto di lusso dal valore di 200mila euro - il video è sconvolgente : Un 19enne si è fatto apprestare una McLaren da una amico e dopo pochi minuti alla giuda si è schiantata contro un’altra auto di lusso. L’auto era stata pagata dal ragazzo 300.000,00 euro. Il ragazzo era felicissimo e orgogliosissimo del nuovo gioiellino. L’amico del proprietario dell’auto, appena uscito dal garage dove era parcheggiata la macchina, ha accelerato perché voleva vedere la potenza della sua nuova auto fino in ...

Scontro tra Autostrade e Di Maio - il ministro : “Inutile prendersela con M5S - chiedano scusa”” : "Questo non è un dibattito politico ma ci sono delle indagini e dei tecnici che stanno evidenziando delle gravi mancanze. È dunque inutile che Aspi tiri in ballo me o il M5S. Perché qui non c’è nessun complotto. Qui il punto è che o siamo tutti matti oppure Aspi , forse, ha torto. Farebbe meglio a chiedere scusa": così Luigi Di Maio rilancia le accuse ad Aspi sul caso del crollo del ponte Morandi. E lo Scontro fra le due parti continua.Continua ...

Cosenza - bar "devenetizzati" contro Autonomia : no cibi e vini del Nord : Pina Francone I commercianti di Cosenza si coalizzano contro l’autonomia delle regioni del Nord: "Noi non siamo mantenuti" A Cosenza è partita la battaglia contro il prosecco e lo spumante, lo spritz e i vini e i cibi del Nord Italia per vincere la guerra dell'autonomia. Già, proprio così. I commercianti della città calabrese si sono coalizzato contro la richiesta di autonomia di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Ed ecco allora la ...

Calabria - tragico scontro moto-Auto : muore un giovane : Pochissime ore fa un sinistro stradale si è verificato in Calabria, causando la morte di un giovane di 28 anni. Il ragazzo stava guidando la propria moto, quando si è andato a scontrare in modo frontale contro un'auto che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. Per il ragazzo non ci sarebbe stato nulla da fare in quanto è deceduto sul colpo. Sull'intera dinamica stanno indagando le forze dell'ordine che dovranno cercare di stabilire come si ...

Smartphone alla guida - nell’esodo controlli anche con Auto-civetta : Non lo sapremo mai con certezza: tutte le prove sono andate distrutte nell’incendio. Ma, se martedì 30 luglio sul

Con lo scooter investe un agente - poi si schianta contro l'Auto della polizia : Maria Girardi Il giovane 22enne di Taviano è finito ai domiciliari con le accuse di resistenza, violenza e lesioni personali a pubblico ufficiale Scene degne da film quelle che hanno visto protagonista nella tarda serata di mercoledì 31 luglio David Ben Rizzo, 22 anni, di Taviano (Comune in provincia di Lecce) che, sprovvisto di patente, ha deciso di darsi alla fuga. Nella precipitosa ritirata, tuttavia, ha investito un capopattuglia ...

La Calabria contro l'Autonomia : in bar e ristoranti niente prodotti del Nord : Giorgia Baroncini Esposti sulle vetrine cartelli rossi con la scritta: "Ristorante selezionato #mangiasud". "Non vogliamo essere tacciati come mantenuti", hanno spiegato Il governo è spaccato sull'autonomia. Tra gli alleati gialloverdi non si arriva a trovare la quadra e il Paese inizia già a spaccarsi. Ora la lotta al regionalismo differenziato passa per la cucina. Commercianti e ristoratori della Calabria hanno infatti iniziato a ...

Calabria - niente prosecco al bar : così si protesta contro il Veneto dell'Autonomia : A Cosenza il gestore di un bar storico lancia l'iniziativa per "devenitizzare la Regione". Cocktail con vini bianchi locali per schierarsi contro l'iniziativa di Zaia che vorrebbe trattenere tutto il residuo fiscale. E infuria la polemica politica

Noto - colpito da infarto sbatte con Auto contro un muro e muore : Noto, colpito da infarto sbatte con auto contro un muro e muore. Si tratta di un uomo di 72 anni. Inutili i tentativi di salvarlo

Scontro tra Auto e scooter Poste - morto un 48enne : Roma – Un incidente con esito mortale e’ avvenuto questa mattina intorno alle 12 in via della Salvia, all’incrocio con via della Canapa, zona Acilia. A perdere la vita, in seguito ad uno Scontro tra una moto delle Poste ed un’auto, un uomo di 48anni. Al volante dell’automobile un italiano di trentacinque anni, che e’ stato trasportato all’Ospedale Sant’Eugenio per gli accertamenti di rito. Sul ...

Pollenza - Auto finisce contro un camion e si ribalta : muore 64enne - la moglie è grave : Violento scontro tra un’auto Fiat Qubo e un camion a Pollenza, nella provincia di Macerata. Stefano Giancamilli, sessantaquattro anni di Ostra Vetere, ha perso la vita nell'incidente stradale. Viaggiava in auto insieme a sua moglie, una donna di 48 anni che è stata portata sotto choc all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.Continua a leggere

Incidente sull’A4 - scontro tra Auto : morta coppia - feriti neosposi di rientro dal viaggio di nozze : Incidente mortale nella notte sull'autostrada A4 Torino-Milano all'altezza di Settimo Torinese. Una Merceds Cabrio ha improvvisamente sbandato, urtando prima il guardrail sulla destra e poi andando a impattare contro una Fiat Punto: morta una donna col compagna, feriti 2 neosposi che tornavano dal viaggio di nozze.Continua a leggere

Fuoco sulle Autostrade : a Bologna scontro tra Tir con incendio - nel Vicentino Auto e casello in fiamme : Morto uno dei guidatori dei tre mezzi pesanti coinvolti nell’incidente. Ci sono feriti. Chiusa la A14

Borgo Panigale - scontro tra tir sulla A14 : i camion in fiamme sull’Autostrada. Le immagini : Cinque squadre dei vigili del fuoco sono all’opera per spegnere l’incendio nato dallo scontro tra due tir sulla A14, all’altezza di Borgo Panigale (Bologna). L’incidente ha coinvolto anche una bisarca ed è avvenuto sullo stesso tratto di autostrada in cui era esplosa un’autocisterna il 6 agosto del 2018. L'articolo Borgo Panigale, scontro tra tir sulla A14: i camion in fiamme sull’autostrada. Le immagini ...