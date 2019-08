Come comprare un dollaro di azioni di Amazon o Apple

Fonte : wired

(Di giovedì 1 agosto 2019) Investire in trecento società quotate a Wall Street, provare il brivido del trading senza mettere in gioco una fortuna. Revolut, fintech company londinese con sei milioni di utenti attivi in Europa, ha lanciato dal primo agosto una piattaforma di scambi che permetterà l’acquisto difrazionate di società del New York Stock Exchange e del Nasdaq. Con un solosi potràuna piccola porzione di azione di una big tech, portandosi a casa – appunto – una frazione di società: chiunque potrà investire anche pochi spiccioli inche viaggia a oltre 1.800 dollari per share o inche a luglio è tornata sopra i 200 dollari per azione. “È un grande passo nel rendere i servizi finanziari più inclusivi, innovativi e accessibili – ha spiegato Nik Storonsky, fondatore e amministratore delegato di Revolut -. Investire in Borsa è stato per anni ...

