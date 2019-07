F1 | GP Germania 2019 | orari FP3 e qualifiche | tv | streaming | programma Sky e TV8

Sebastian Vettel F1 - GP Germania 2019 : “La macchina va bene - il grande caldo ci favorisce” : La Ferrari ha terminato ai primi due posti questa prima giornata delle prove libere del GP di Germania 2019, undicesimo weekend del Mondiale di F1. Sul tracciato di Hockenheim le due Rosse si sono espresse ad alto livello, monopolizzando la scena con Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Il tedesco, nel fine settimana di casa, ci tiene a andar forte e a dimenticare quello che è accaduto l’anno scorso, quando quell’uscita di scena sancì ...

Valtteri Bottas F1 - GP Germania 2019 : “Le novità hanno funzionato - da domani le temperature ci daranno una mano” : Non il venerdì del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno che Valtteri Bottas sperava. Il portacolori della Mercedes confidava di mettere in pista la W10 e dominare la scena sfruttando un layout particolarmente indicato. Le alte temperature di oggi a Hockenheim, invece, hanno messo in difficoltà le Frecce d’argento, costringendo il finlandese a chiudere la giornata ad oltre sei decimi dal tempo di Charles Leclerc. Sull’altro ...

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Germania 2019 : “Più vicini di quanto possa sembrare” : L’olandese Max Verstappen ha concluso in quinta posizione le prove libere del venerdì del GP di Germania 2019, quinta prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato tedesco l’alfiere della Red Bull ha denunciato qualche problema di stabilità sulla sua vettura anche se dalle sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport traspare convinzione e fiducia. Di seguito il VIDEO dell’intervista: VIDEO Max Verstappen F1, GP Germania ...

VIDEO F1 - GP Germania 2019 : le scuderie aprono i cofani motore per far fronte al caldo torrido : 33 gradi questa mattina, 37 nel corso della seconda sessione di prove libere. Il venerdì del Gran Premio di Germania 2019 ha messo in mostra temperature quanto mai torride che hanno messo in difficoltà le vetture. Per far fronte a queste problematiche legate al surriscaldamento, sia la Mercedes, sia la Red Bull, hanno deciso di aprire i cofani motore delle rispettive vetture con delle fessure che permettono la fuoriuscita del calore. Andiamo a ...

VIDEO Charles Leclerc in vetta alle FP2 - GP Germania 2019 : il monegasco precede Vettel ed Hamilton : Sono andate in archivio le prove libere 2 del GP di Germania 2019, undicesimo round del Mondiale di F1. Sul tracciato di Hockenheim il pubblico ha potuto godere di un grande spettacolo nel confronto tra le tre grandi di questo campionato: la Mercedes, la Ferrari e la Red Bull. Uno-due della Rossa con Charles Leclerc che si è issato in vetta all’ordine dei tempi con il crono di 1’13″449 con 124 millesimi di vantaggio sul tedesco ...

F1 - GP Germania 2019 : risultati e classifica FP2. Leclerc e Vettel davanti a tutti - Hamilton 3° e Bottas 4° : Sono andate in archivio le prove libere 2 del GP di Germania 2019, undicesimo round del Mondiale di F1. Sul tracciato di Hockenheim il pubblico ha potuto godere di un grande spettacolo nel confronto tra le tre grandi di questo campionato: la Mercedes, la Ferrari e la Red Bull. Uno-due della Rossa con Charles Leclerc che si è issato in vetta all’ordine dei tempi con il crono di 1’13″449 con 124 millesimi di vantaggio sul tedesco ...

F1 - Risultato FP2 GP Germania 2019 : Ferrari detta il passo con Leclerc davanti a Vettel - Hamilton 3° in scia : Si chiude con un altro uno-due Ferrari la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Germania 2019, undicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. La scuderia di Maranello si è confermata molto competitiva sul tracciato di Hockenheim in condizioni di caldo estremo (37°C, temperatura dell’aria più alta della stagione) specialmente nella simulazione di qualifica con gomma morbida e poco carburante, anche se la Mercedes rimane ...

F1 - GP Germania 2019 : risultati e classifiche FP1. Doppietta Ferrari - Vettel primo davanti a Leclerc : Le FP1 del GP di Germania si chiudono nel segno della Ferrari. Doppietta rossa ad Hockenheim con Sebastian Vettel che precede di due decimi il compagno di squadra Charles Leclerc. Terza posizione per Lewis Hamilton, staccato di tre decimi. Va comunque segnalato che i tempi dei Ferraristi sono stati fatti con le gomme rosse, mentre la Mercedes ha usato le gialle e quindi con una mescola più dura. LA CLASSIFICA COMPLETA DELLE FP1 1 Sebastian ...

F1 - Risultato FP1 GP Germania 2019 : scatto Ferrari con Vettel davanti a Leclerc - ma la Mercedes spaventa con le gomme medie : Sebastian Vettel chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno e prova a scacciare gli incubi dell’errore dell’anno scorso alla Sachs-Kurve (oggi replicato al millimetro da Valtteri Bottas) che, sostanzialmente, è diventato un vero e proprio spartiacque della sua carriera. La Ferrari piazza i due piloti in vetta alla graduatoria e inizia con il piede giusto il suo fine settimana, ...

F1 - GP Germania 2019 : domani le qualifiche. Programma - orari e tv (sabato 27 luglio) : domani, sabato 27 luglio, vanno in scena ad Hockenheim le qualifiche del Gran Premio di Germania 2019, undicesimo round stagionale del Campionato Mondiale di Formula 1. Il campionato è sempre più nelle mani di Mercedes ed in particolare di un Lewis Hamilton capace di vincere sette delle prime dieci gare disputate, con un vantaggio abbastanza rassicurante di 39 punti nei confronti del compagno di squadra Valtteri Bottas. Le Ferrari di Vettel e ...

F1 - GP Germania 2019 : orario d'inizio e come vedere le prove libere in tv e streaming : Siamo giunti al via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno, undicesimo appuntamento della stagione. Sul circuito di Hockenheim andranno in scena le prime due sessioni di prove libere della gara tedesca che ci permetteranno di capire se la Mercedes sarà nuovamente inarrivabile oppure Ferrari e Red Bull saranno della partita. Si incomincerà alle ore 11.00 con la prima sessione di prove libere, mentre la FP2