ILVA La chiusura che fa comodo a Taranto e ad ArcelorMittal

ILVA/ Cronaca di una chiusura annunciata - ma ancora evitabile - : L'ex ILVA di Taranto rischia di chiudere, verrebbero cancellati investimenti e posti di lavoro. Un triste copione già visto a Bagnoli

Ex ILVA : "Chiusura il 6 settembre". 1400 lavoratori in Cig. Di Maio : "Io non accetto ricatti" : L'ex Ilva di Taranto chiuderà i battenti il 6 settembre, una volta che sarà entrata in vigore la legge che ha abolito l'immunità. ArcelorMittal Europa ha annunciato oggi la chiusura dello stabilimento vista l'assenza di soluzione al problema della protezione legale, ha detto l'amministratore delegato di ArcelorMittal Van Poelvoorde. Boccia ironizza: 'Sull'Ilva il capolavoro del governo. Ci dica ...

