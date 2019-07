Repubblica – Manolas | “Voglio vincere qualcosa d’importante”

ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2019) Arrivato ieri sera a Dimaro insieme a Lorenzo Insigne,si appresta a cominciare la nuova avventura azzurra. Grande bagno di tifosi ad attendere il capitano e il nuovo acquisto del Napoli che si sono già confrontati con mister Ancelotti per organizzare il lavoro da fare. La voglia didiL’edizione odierna diriporta un suo virgolettato che lascia trasparire l’entusiasmo e la voglia di Napoli del calciatore greco «È arrivato per me il momento di provare aqualche cosa d’importante e approdo in una squadra di cui fanno parte tanti campioni, che hanno i miei stessi obiettivi…» La scelta diè un chiaro segnale della volontà del Napoli di rafforzare la squadra. C’è infatti grande attesa per la coppia difensiva che promettere di essere tra le più forti del prossimo campionato e dare filo da torcere sia in campionato ...

tuttonapoli : Repubblica - La confessione di Manolas: 'A Napoli tanti campioni, voglio vincere qualcosa d'importante!' - Spazio_Napoli : - CalcioNapoli24 : -