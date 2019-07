One Hand Clapping | il puzzle musicale 2D | arriverà su console | PC e mobile a partire dal

eurogamer

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Attraverso un comunicato stampa, lo studio di sviluppo Bad Dream Games e l'editore tedescoyGames, annunciano di aver firmato un contratto di pubblicazione per il titolo indie One.In questo gioco vi muoverete in un mondo 2D creato ad arte per interagire con esso attraverso la vostra voce. Sarete in grado di usare la voce per cantare, urlare e altro in modo da risolvere una serie di simpaticissimi indovinelli. Il gioco offre una campagna di storie di 4 ore e ha sei diversi biomi da scoprire nel mondo, come il deserto, la città o il mare. La modalità educativa del gioco vi consentirà inoltre di allenare il vostro canto e imparare di più sul controllo vocale e sulla teoria.Tutto quello che vi servirà quindi è la vostra voce che guiderà il personaggio attraverso il fantastico mondo di gioco. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer di annuncio.Leggi altro...

