Il premier Conte va a bruxelles : Il premier conte va a bruxelles – da Il Fatto Quotidiano #20giugno #secondaprova #consiglioeuropeo #bruxelles #ue #proceduradinfrazione #esamidistato #conte #satira #cartoon #natangelo L'articolo Il premier conte va a bruxelles proviene da Il Fatto Quotidiano.

Deficit - è scontro tra Salvini e Conte : il premier vola a Bruxelles con meno carte : A Conte il blitz riesce a metà. Oggi a Bruxelles il presidente del Consiglio pensava di arrivare portando in dote un concreto impegno dell'Italia a rispettare gli impegni presi con la...

Il premier Conte promette : "Nel Cdm porteremo un testo interessante per rispondere alle richieste dell'Europa" : Il premier ha assicurato che nel governo sono tutti unanimi nel voler evitare la procedura di infrazione

Olimpiadi Invernali 2026 - il premier Conte sarà a Losanna per sostenere Milano-Cortina : Lunedì a Losanna si terrà la votazione del CIO per assegnare le Olimpiadi Invernali del 2026. I membri del Comitato Olimpico Internazionale dovranno scegliere tra le due canditure rimaste in lizza: la proposta italiana di Milano-Cortina e quella svedese di Stoccolma-Aare. L’annuncio è previsto per le ore 18.00 e sarà un momento chiave per il futuro del nostro movimento sportivo. Come riportato dall’ANSA, a Losanna ci sarà anche il presidente del ...

Napoli - il premier Conte incontra i lavoratori della Whirlpool : «L'azienda colga la sfida della competitività» : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta incontrando a Napoli una delegazione di lavoratori della Whirlpool. Il colloquio, cui prendono parte una ventina di persone inclusi alcuni...

Ernesto Galli Della Loggia su Giuseppe Conte : "È un premier inesistente - dovrebbe minacciare le dimissioni" : Ernesto Galli Della Loggia, ospite a Omnibus, critica l'operato del premier Giuseppe Conte: "Come fa ad essere il presidente del Consiglio una persona che fino a un anno fa era sconosciuta da tutti gli italiani. Conte non esiste, non ha alcun peso politico, è stato messo lì da Mattarella, ma è stato

Napoli - comincia il tour del premier Conte : prima tappa al Campus di San Giovanni : Il premier Giuseppe Conte è arrivato alle 9.15 al polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio. È stato accolto dal rettore Gaetano Manfredi, dal sindaco Luigi de...

Lavoro - lettera aperta al premier Conte : "Il futuro dell'Italia passa dal Sud" : Cgil, Cisl e Uil lanciano un messaggio forte e chiaro al governo: "Riportare il Mezzogiorno ad essere artefice del proprio...

Aerospazio - il premier Conte svela a Parigi il nuovo “Falco Xplorer” : è il drone più grande mai realizzato da Leonardo : Prima mondiale per il nuovo Falco Xplorer, il drone più grande mai realizzato da Leonardo. Nel corso di un evento inaugurale al Salone dell’Aerospazio di Parigi, il gruppo dell’Aerospazio e difesa, ha presentato l’ultimo componente della famiglia di velivoli a pilotaggio remoto (Remotely Piloted Air System – Rpas) Falco. Al debutto erano presenti il premier, Giuseppe Conte, e i vertici di Leonardo, l’ad Alessandro ...

Aerospazio - il premier Conte al salone aeronautico di Le Bourget : “settore trainante per l’Italia” [FOTO] : L’Aerospazio e’ un comparto in cui abbiamo delle punte di innovazione incredibile e di eccellenza. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che oggi si e’ recato al salone aeronautico di Le Bourget, a Parigi, visitando fra gli altri gli stand di Leonardo. Quello aerospaziale, ha aggiunto, e’ “un comparto in continua espansione, ogni euro investito ci da’ un ritorno notevole” senza ...

Giuseppe Conte - telefonata a Luigi Di Maio : "Sono lo stesso di un anno fa" - il premier può saltare : Una telefonata, avvenuta a mezzanotte, tra mercoledì e giovedì. Una telefonata di cui dà conto La Stampa in un retroscena. Giuseppe Conte chiama Luigi Di Maio. Il premier ha bisogno di chiarimenti, in questi giorni di scontro con la Commissione europea: lui che chiede pieno mandato per negoziare, il

Il premier Conte : «Sono stato sospeso - ma presto tornerò civilista» Video : Il presidente del Consiglio prima di partire per il Med7 a Malta, nell’ateneo per la relazione sul diritto patrimoniale: «La lettera all’Ue? Non l’ho ancora spedita»

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Giugno : Sfuriata di Conte a Salvini Governo – Governo – Nel primo vertice post-Europee - il premier strapazza il capo leghista : “Non sono il nuovo Monti, ma la situazione è delicata” Conte contro Salvini nel vertice di lunedì a Chigi: “Non accostatemi all’ex premier o vi sbugiardo: parole come austerità non sono le mie”. Ieri il Consiglio dei ministri di Luca De Carolis Fritture alla Berlinguer di Marco Travaglio Nicola Zingaretti, che ci ostiniamo malgrado tutto a considerare una brava persona, ricorda sul suo blog Enrico Berlinguer a 35 anni dalla morte. E ne ...