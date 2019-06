Meteo | dal 21 giugno arriva l' ondata di caldo africano

Meteo - qualche giorno di tregua dal caldo : temperature in rialzo - ma da giovedì torna l’afa : Il caldo concede una breve (e lieve) tregua con l'inizio della settimana: temperature in leggero calo fino a mercoledì in quasi tutte le regioni italiane, con massime in calo, seppur comunque al di sopra della media. Il caldo africano tornerà, gradualmente, a partire da giovedì, con un weekend che si preannuncia bollente.Continua a leggere

Meteo - in arrivo ondata di caldo torrido dall’Africa : nel weekend temperature fino a 42 gradi : Che tempo farà nel weekend? Da domani, venerdì 14 giugno, è atteso l'arrivo di una ondata di caldo torrido dal Nord Africa che porterà le temperature a toccare i 42 gradi centigradi, soprattutto su Sardegna, Sicilia e al Sud. Tra le città più calde Foggia, Cosenza, Catania e Lecce, molto afose Napoli, Caserta e Messina. Attenzione anche al Centro-Nord, in particolare a Milano, Bolzano, Trento e Bologna, complici gli elevati livelli di umidità.

Meteo - anticiclone dal Sahara e "bolla africana" : weekend a 40 gradi - le zone più "devastate" : L'estate è arrivata all'improvviso e l'ondata di caldo non si fermerà: in arrivo dal Sahara il caldo torrido porterà le temperature fino a 37 gradi. Quello alle porte, infatti, sarà il primo vero weekend di caldo con picchi roventi grazie all'arrivo di un'anticiclone proveniente dal deserto del Saha

Meteo - le inondazioni del Mississippi sono le più prolungate dalla “Grande Alluvione” del 1927 : situazione critica [FOTO] : Le inondazioni in almeno 8 stati degli USA lungo parti del fiume Mississippi, dovute alle estreme precipitazioni della primavera, sono le più prolungate dalla “Grande Alluvione” del 1927, secondo quanto riportato dal Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) statunitense. L’alluvione del 1927, che Weatherwise ha definito come “forse il disastro climatico più sottostimato del secolo”, continua ad essere l’evento di questo tipo di riferimento per il ...

Meteo - l’annuncio degli esperti : cosa ci aspetta dalla prossima settimana : Sole e caldo. La settimana che sta entrando inizierà con una configurazione molto simile a quella attuale. L’Italia infatti sarà ancora divisa in due dal punto di vista Meteo climatico. Da una parte l’Anticiclone delle Azzorre dispenserà al Nord, sulla Toscana, la Sardegna e parte della Sicilia, parecchio sole e caldo moderato con punte prossime ai 30-31°C soprattutto sulle pianure del Nord e nelle zone interne sarde. Sul resto del ...

Allarme rocce spaziali : la Terra rischia un “bombardamento regolare” dallo sciame Meteorico delle Tauridi : Negli ultimi decenni, gli astronomi si sono chiesti se un vicino sciame di materiale che la Terra attraversa regolarmente possa contenere rocce in grado di creare un pericolo per gli abitanti del pianeta. Ora un team di ricercatori della University of Western Ontario sta chiedendo un’analisi più approfondita di questa area, ossia lo sciame meteorico delle Tauridi, che si prepara al suo passaggio più ravvicinato in oltre 40 anni in occasione ...

Meteo - incredibile in Colombia : esonda un torrente - veicolo trascinato dall’acqua e inghiottito da un’enorme voragine [VIDEO] : Spaventoso quanto successo in Colombia dopo un forte acquazzone durato diverse ore nella parte sudorientale di Barranquilla, nel quartiere San Roque, che ha causato l’esondazione del torrente Hospital. Le inondazioni che ne sono conseguite hanno trascinato via un veicolo di un’impresa di telecomunicazioni. Nelle scene del video che trovate in fondo all’articolo, diventate virali sul web, si vede il veicolo trascinato per diversi metri dalla ...

Meteo - ANCORA MALTEMPO POI L'ESTATE/ Previsioni : dal weekend addio a pioggia e freddo : METEO, allerta gialla in 13 regioni per il MALTEMPO, dal weekend esplode L'ESTATE: ecco le Previsioni per le prossime giornate.

Meteo - disastrose inondazioni in Oklahoma : case spazzate via dalle fondamenta o allagate - evacuazioni e vittime [FOTO e VIDEO] : Situazione disastrosa negli USA. Violente tempeste si sono abbattute sugli Stati Uniti centrali in questa settimana, devastando parti del Missouri e dell’Oklahoma, colpite da decine di tornado e inondazioni. In Missouri, la capitale Jefferson City è stata messa in ginocchio da un grande tornado, che ha provocato danni estesi: alberi e pali della luce abbattuti, case gravemente danneggiate, detriti sparsi ovunque. A prima vista sembrerebbe che ...

Meteo - violenti temporali al Sud Italia : Campobasso imbiancata dalla grandine [FOTO e VIDEO] : Come preannunciato nei giorni scorsi su MeteoWeb, forti temporali stanno colpendo l’Italia. In particolare nelle ultime ore, una violenta grandinata ha interessato Campobasso, in Molise, lasciando le strade completamente ricoperte di bianco e ostacolando la circolazione, come mostrano il video in fondo e le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. In mattinata, il capoluogo molisano aveva registrato una ...

Meteo Estate 2019 - le Previsioni stagionali di AccuWeather : ondate di caldo e rischio incendi dal Portogallo alle Alpi e alla Polonia - occasionale maltempo in Italia : Manca esattamente un mese all’inizio dell’Estate, eppure in Italia sembriamo lontanissimi dalla bella stagione visto l’andamento del mese di maggio. Dopo un maggio caratterizzato prevalentemente da freddo e maltempo da nord a sud sulla nostra penisola, gli amanti dell’Estate sperano in una stagione calda e piena di sole. Ecco allora arrivare puntuali le Previsioni stagionali di AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense nato nel ...

Previsioni Meteo dal 22 al 26 maggio : temperature sotto la media in tutta Italia : Nelle ultime settimane le Previsioni meteo non sono state molto clementi. L'Italia è stata investita da temporali e le temperature si sono mantenute piuttosto basse rispetto alla media. È molto probabile che per i prossimi cinque giorni lo scenario non cambierà molto, poiché la tendenza pluviometrica si manterrà al di sopra della media al centro e al sud, mentre quella termica sarà al di sotto degli standard stagionali in tutta Italia. Si sta ...

Meteo - in Italia maggio più freddo dal 2004 : Nicola De Angelis Un maggio così l'Italia non l'aveva visto dal 2004: a Verona le temperature sono in picchiata e sono scese fino a 4 gradi mentre in Umbria sta nevicando. Un maggio pazzo che ha portato 5 cm di neve anche in un paese in Toscana "L'Italia è nella morsa del freddo" è una frase che si sente dire ad ogni bollettino Meteo invernale; questa volta invece stiamo parlando di maggio, e in questo 15esimo giorno del mese le ...