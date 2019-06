Ufficiale Il Collegio 4 in onda in autunno su Rai2 e ambientato negli anni ’80 | casting

optimaitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) Tante novità per Il4 ininsu: il docu-reality realizzato dalla Rai in collaborazione con Magnolia – Banijay Group cambia ambientazione e si sposta'80. Ad annunciarlo è la secrete Rai, che conferma anche la messa indella quarta stagione il prossimo, presumibilmente già da settembre. Il format che catapulta un gruppo di adolescenti indietro nel tempo di diversi decenni, in un severoper il conseguimento della licenza media, si rinnova portando i suoi partecipanti - tutti millennials con qualche problemino con la scuola -stravaganti'80, a differenza delle precedenti edizioni ambientate'60. L'ultima, in particolare, era stata ambientata nel 1968. La terza stagione si era conclusa a marzo con un finale visto da 2 milioni e 307 mila spettatori, con il 9,7% di share: ma il dato più ...

OptiMagazine : Ufficiale #IlCollegio4 in onda in autunno su @RaiDue e ambientato negli anni '80: casting da record #IlCollegio… - Elleenne1 : @nzingaretti @pdnetwork Nelle mie zone il PD ha fatto eleggere (in un collegio sicuro) Luca Lotti, già indagato (CO… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Arzignano, nasce la SRL. Ecco CdA e Collegio Sindacale -