Icardi-Napoli | da Milano | “L’Inter ha chiesto due giocatori in cambio…”

Inter e Napoli riflettono su un eventuale scambio Icardi-Insigne (RUMORS) : Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: non intende svendere i giocatori migliori del suo Napoli e, soprattutto, non ha alcuna intenzione di lasciarsi "smantellare" la squadra dall'Inter che gli avrebbe chiesto diversi calciatori. E se su Mauro Icardi ha rivelato di aver provato ad acquistarlo circa tre anni fa, tuttavia le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dal Corriere dello Sport sembrano riaprire la strada che potrebbe portare il ...

CorSport : Napoli e Inter pensano a uno scambio Insigne-Icardi : Che il Napoli sia Interessato a Icardi non è un mistero. E l’Inter non ha chiuso la porta al Napoli, anche se è una sua diretta concorrente. Ma per arrivare a portare Maurito in azzurro occorre uno scambio e a Conte piace Zielinski. Piotr, però, è considerato incedibile dal club di De Laurentiis. E allora si pensa ad un altro scambio, di cui parla oggi il Corriere dello Sport: Insigne all’Inter e Icardi al Napoli. L’idea pare ...

CorSport : Icardi al Napoli? Unica possibilità lo scambio con un incedibile : Nessuna offerta per Mauro Icardi da parte del Napoli, ma richiesta di informazioni sì. Lo scrive Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, ricordando che già nell’estate del 2016 il club di Ancelotti provò a portare l’attaccante dell’Inter in città, con un’offerta di più di 60 milioni ma che, all’epoca, incontrò l’opposizione dell’Inter. Oggi, invece, l’Inter lo ha messo sul mercato “e non ci sarebbe alcuno sbarramento per il club partenopeo, ...

TuttoSport : L’Inter offre Icardi al Napoli. Un affare da 70 milioni : Conte, appena arrivato sulla panchina dell’Inter è stato chiaro sul futuro di Icardi, non lo vuole in squadra, non vuole il giocatore che ha minato la serenità dell’ambiente nell’ultima stagione: vuole rompere col recente passato e tenere Icardi è un rischio troppo alto che non vuole prendersi. La società ubbidisce al nuovo tecnico e mette Maurito sul mercato. La volontà è quella di cedere il pacchetto completo, Wanda più Icardi entro il ...

Calciomercato Napoli - Diega Costa o Mauro Icardi - Tuttosport : “Azzurri preparano il grande colpo per l’attacco” : Calciomercato Napoli, Diega Costa o Mauro Icardi, Tuttosport: “Azzurri preparano il grande colpo per l’attacco” Calciomercato Napoli, Diega Costa o Mauro Icardi. L’ edizione odierna di Tuttosport aggiunge nuovi dettagli a ri rumors e le indiscrezioni che da giorni si susseguono. Il club azzurro cerca un altro forte attaccante da affiancare ad Arek Milik per la prossima stagione. Entrambi gli obiettivi hanno ingaggi ...

Calciomercato domenica 2 giugno : Napoli su James Rodriguez - scambio Dybala-Icardi : Calciomercato 2 giugno- Napoli: come confermato da De Laurentiis, il Napoli sarebbe pronto a mettere le mani su un grande attaccante. Arriverà una punta di spessore, un giocatore capace di spostate gli equilibri offensivi. Ci sarà un nuovo affondo assalto a Cavani? Bisognerà aspettare l’evolversi della situazione. Detto questo, i partenopei hanno già chiuso per […] L'articolo Calciomercato domenica 2 giugno: Napoli su James ...

Per Snai - il Napoli è il primo favorito per Icardi (dopo l’Inter) : Il sogno Napolista Mauro Icardi al Napoli. È il sogno del Napolista. Lo diciamo da un po’. E lo ribadiamo. Il nostro Napoli ideale ha Mauro Icardi al centro dell’attacco. E giocando il Napoli col 4-4-2, per noi possono serenamente convivere Icardi, Milik e Mertens. Volendo, anche con Quagliarella. Quattro signori attaccanti per due posti. Come vedete, per noi non ci sarà Lorenzo Insigne. Chi vivrà, vedrà. Intanto la società di ...

KissKiss sul summit Napoli : esclusa l’ipotesi Quagliarella spunta il nome di Icardi : Radio KissKiss da le prime indiscrezioni sul summit in corso tra Ancelotti, De Laurentiis e Giuntoli. 60 nomi sul taccuino per il mercato del Napoli, ma vengono fuori 6 scelte definitive. Questa la formazione titolare prevista secondo la radio per la prossima stagione: Meret, Trippier, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian, Insigne, Milik, Mertens (Lozano). Per le fasce Trippier del Tottenham è la prima scelta, ma se dovesse ...

Futuro Icardi – Fedele conferma i lavori per la casa del bomber a Napoli ed aggiunge : “Napoli - punta al titolo” : Il gironalista Enrico Fedele, sulle pagine de Il Roma, scrive in merito all’acquisto di Mauro Icardi da parte del Napoli. Futuro Icardi – Il Futuro della famiglia Icardi potrebbe essere all’ombra del Vesuvio. Fedele conferma che è in corso la ristrutturazione di una villa tra Marechiaro e Posillipo nella quale potrebbe abitare l’attaccante argentino. Serve un bomber “Bellissimo Napoli, un immenso Koulibaly, un ...

Live Napoli-Inter 4-1 Icardi accorcia su rigore : Napoli e Inter ai affrontano alle ore 20.30, nel secondo dei due posticipi domenicali in programma in questa penultima giornata di Serie A. I partenopei sono secondi in classifica, non hanno...

Napoli-Inter - le formazioni ufficiali : fuori Icardi - sorpresa Gagliardini : Si gioca un’importantissima sfida della 37^ e penultima giornata di Serie A, Napoli-Inter. Il Napoli vuole chiudere al meglio la stagione davanti al pubblico del San Paolo. Motivazioni che sicuramente non mancano ai nerazzurri, ancora in piena lotta per la Champions. Le formazioni ufficiali scelte da Ancelotti e Spalletti. Napoli-Inter formazioni ufficiali Napoli (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, ...

Napoli - Aurelio De Laurentiis snobba Maurito Icardi : 'Abbiamo già Milik' : Aurelio De Laurentiis è uno di quei presidenti che quando parla fa sempre rumore e anche in questo caso non ha annoiato con le sue dichiarazioni durante la Race of the Cure a Roma, in cui ha parlato di un possibile interessamento per Maurito Icardi. Un'interesse che lo stesso numero uno partenopeo ha voluto smentire, elogiando pubblicante il polacco Milik, che in questa stagione si sta comportando veramente molto bene. De Laurentiis ha parlato ...

Napoli - De Laurentiis scatenato : le voci su Icardi - il futuro di Allegri e De Rossi : “Credo che non ci possa essere delusione per una società che è sempre in Europa da 10 anni a questa parte”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis prima di Napoli-Inter ai microfoni di Sky Sport. “Icardi? Era nelle nostre intenzioni tre anni fa. Oggi come oggi abbiamo Milik che è un grandissimo attaccante”, aggiunge a margine della Race for the Cure, a Roma. “Allegri? Credo che ...

Inter - Spalletti : “A Napoli per vincere - Ancelotti è un grande. Icardi vuole restare” : Le parole del tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia del match in programma domani sera in casa del Napoli. L’allenatore nerazzurro presenta così il match: “Si cerca di affrontare tutte le partite per portare a casa il massimo, mancano le ultime due gare e siamo nelle condizioni di farle nella maniera corretta perché ci siamo allenati bene, nelle ultime gare non siamo riusciti a vincere alcune partite che ...