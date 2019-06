Marco Columbro | ' Mi sono reincarnato | in passato sono stato un cavaliere templare'

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) In questi giorni sui quotidiani nazionali sta tenendo banco la vicenda che vede coinvolto, celebre attore e presentatore televisivo. In una sua recente intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo,ha dichiarato di essersi trovato in una situazione di difficoltà economica abbastanza seria. A questo punto, secondo il suo racconto, Silvio Berlusconi si sarebbe offerto di comprare la sua villa, questo per fare in modo che le sue finanze si ristabilissero. Il presentatore èintervianche dal Corriere della Sera, a cui ha fatto ulteriori rivelazioni, queste ultime abbastanza clamorose, e che hanno suscitato non poca curiosità.: 'Inun' L'attore non è voluto entrare nei particolari della sua situazione economica, ma si è limitato a dire che Berlusconi è una persona molto generosa, che ha sin da subito capito il ...

