Marco Mengoni tornerà live in Europa a fine 2019

Biglietti in prevendita per il tour di Marco Mengoni in Europa da Bruxelles a Londra : Ufficiale il tour di Marco Mengoni in Europa. Dopo l'annuncio della leg italiana che lo riporterà sul palco in autunno, l'artista di Ronciglione tornerà anche in Europa per una nuova serie di concerti che inaugurerà in quel di Bruxelles. I Biglietti sono in prevendita dal 7 giugno in tutti i punti vendita e i canali abilitati (tra cui l'App ufficiale di Marco Mengoni), con la consegna garantita secondo le modalità abituali. Sarà quindi ...

I concerti di Marco Mengoni lanciano Green Nation - nuova iniziativa per la salvaguardia dell’ambiente : I concerti di Marco Mengoni lanciano Green Nation. L'impegno dell'artista si è tradotto in un'iniziativa per la salvaguardia dell'ambiente supportata da Live Nation, che organizza il tour dell'artista di Ronciglione conclusosi all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. L'obiettivo di Green Nation è quello di ridurre i gas serra entro il 2030, attraverso l'eliminazione completa dell'utilizzo di plastica. L'impiego di un comportamento che ...

Marco Mengoni arriva in Italia con Atlantico Tour Green Nation : Marco Mengoni ha concluso ieri sera all'Unipol Arena di Bologna, con l'ennesimo live da tutto esaurito, la prima parte di Atlantico Tour, il Tour sold out in Italia ed Europa prodotto da Live Nation. Un'avventura lunga due mesi con oltre 200 mila biglietti venduti, partita dall'Europa con cinque straordinarie anteprime e proseguita con ben 20 date nei palazzetti di tutta Italia. Un Tour unico, non solo per i suoi numeri, ma anche e soprattutto ...

Tre sold out per Marco Mengoni all’Arena di Verona - sotto la pioggia per un inizio dalla platea (video) : Marco Mengoni all'Arena di Verona per tre concerti sold out (uno dei quali sotto la pioggia!). La location non consente di conservare l'ingresso alla Michael Jackson e anche laser e luci subiscono le conseguenze di un palco statico, che all'Arena di Verona non può farsi spuntare le "ali" che abbiamo visto nei palazzetti dello sport. A supplire alle mancanze c'è l'eleganza di una location magica che accoglie Marco Mengoni commossa, al punto che ...

Marco Mengoni Arena di Verona : come arrivare - parcheggi - orari : Marco Mengoni sarà in concerto all’Arena di Verona sabato 25 maggio 2019 e domenica 26 maggio 2019. Ecco di seguito come arrivare, parcheggi e orari. Marco Mengoni Arena di Verona: orari e biglietti I concerti di Marco Mengoni all’Arena di Verona cominceranno alle ore 21. Sono ancora disponibili i biglietti dei concerti in vendita su Ticketone con la modalità di ritiro sul luogo dell’evento. ACQUISTA IL TUO ...

Marco Mengoni all’Arena di Verona per un triplo concerto sold out dell’Atlantico Tour (scaletta) : Marco Mengoni all’Arena di Verona, da stasera per tre concerti consecutivi nell’anfiteatro scaligero. Da oggi, venerdì 24 maggio, a domenica 26 maggio l’artista di Ronciglione sarà a Verona per tre concerti-evento all’Arena nell’abito del suo Atlantico Tour. La nuova Tournée live di Marco Mengoni nei palasport segue la pubblicazione del disco di inediti Atlantico, rilasciato con Sony sul finire del 2018. Attualmente è in radio il singolo ...

Marco Mengoni Atlantico Tour torna in autunno nei palazzetti di tutta Italia e in Europa : Marco Mengoni Atlantico Tour torna in autunno nei palazzetti di tutta Italia e in Europa. Per la prima volta è stato il pubblico ad annunciare le nuove date L’annuncio dei nuovi appuntamenti è arrivato ieri sera direttamente dal pubblico del Mandela Forum di Firenze, che ha svelato assieme a Marco data per data il nuovo calendario, durante uno degli innumerevoli sold out di Atlantico Tour, l’avventura live di Marco Mengoni che non accenna ...

Marco Mengoni annuncia le date del tour autunnale - da Perugia a Londra a novembre e dicembre : Marco Mengoni annuncia le date del tour autunnale in partenza il 6 novembre. L'artista di Ronciglione aveva già annunciato che ci sarebbe stata una ripresa in autunno e che i concerti non si sarebbero fermati alle date comunicate per il tour primaverile. Dopo aver annunciato gli appuntamenti estivi, per Marco Mengoni è giunto il momento di comunicare ai fan le date dei concerti e le location della tournée autunnale che da novembre a dicembre lo ...

North Sails al fianco di Marco Mengoni per l’Atlantico Tour : North Sails al fianco di Marco Mengoni nelle tappe di Atlantico Tour. Continua l’impegno del brand ad ogni tappa per raccontare una storia – quella di un ecosistema che va salvato – e coinvolgere il consumatore verso la salvaguardia del pianeta mare North Sails conferma il suo impegno verso la conservazione e la salvaguardia degli oceani dagli effetti dell’inquinamento della plastica, in occasione delle tappe del Tour di Marco ...

La sorpresa di Marco Mengoni al Policlinico di Bari per una vista ai piccoli pazienti di Oncoematologia (foto) : Arriva la sorpresa di Marco Mengoni al Policlinico di Bari. L'artista di Ronciglione è attualmente impegnato con il tour di supporto ad Atlantico, ma ha trovato un momento per visitare i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica della struttura pugliese. Marco Mengoni ha così mantenuto la promessa fatta nei giorni precedenti al Capodanno a Bari, in cui aveva parlato della possibilità di una visita in reparto che poi ha fatto ...

Ultimi biglietti per i concerti di Marco Mengoni in estate - prevendite polverizzate in pochi minuti tra le polemiche : Sono andati letteralmente a ruba, i biglietti per i concerti di Marco Mengoni in estate. Aperte le prevendite alle 11 del 13 maggio, i tagliandi di ingresso non sono stati disponibili per più di qualche minuto iniziando a scatenare le polemiche di alcuni fan che avrebbero voluto prendere parte ad almeno uno degli eventi, in particolare in Sicilia, dalla quale manca da qualche anno. Com'era prevedibile, i biglietti sono terminati in pochi ...

Due ore di show - Marco Mengoni incanta Roma : Dopo l'incredibile sold out di mercoledì 8 maggio al Palazzo dello sport di Roma, preceduto dallo speciale evento a sorpresa che ha attirato gli occhi affascinati di centinaia di fan e curiosi tra Piazza del Popolo e Via del Corso con la Banda Cittadina "Alceo Cantiani" di Ronciglione, Marco Mengoni torna ad esibirsi con il suo Atlantico Tour nella Capitale stasera e domani. Uno show incredibile di quasi due ore, che realmente "cresce", "evolve" ...

Marco Mengoni : tour estivo e show esclusivi tra natura arte e bellezza : Dopo le cinque trionfali anteprime in Europa, i sold out di Torino e delle quattro repliche al Forum di Milano, il viaggio estivo di Mengoni, prodotto da Live Nation, sarà una vera e propria immersione per tutto il suo pubblico. Per l’estate 2019 infatti, Marco sceglie cinque location inedite tra natura, arte e bellezza. Ambienti simbolo della conservazione artistica e culturale del nostro Paese, dalla magia suggestiva del labirinto più grande ...