Alessandro Leogrande | la sua scrittura come un dipinto di Caravaggio

Salone libro Torino - arriva il premio in memoria di Alessandro Leogrande : Oggi al Salone internazionale del libro di Torino viene presentato il premio "Alessandro Leogrande", organizzato in collaborazione con la Regione Puglia, che celebrerà il miglior reportage letterario con un premio in denaro in memoria di "una delle menti migliori del nostro Paese", l'autore de "La frontiera" e de "Il naufragio".Continua a leggere