(Di giovedì 30 maggio 2019) In attesa della conferma ufficiale dell'approdo di Simona Ventura al posto di Costantino Della Gherardesca, è ufficialmente partita la macchina organizzativa di. L'ottava edizione dell'adventure game disarà registrata, secondo quanto risulta a Blogo, tra2019. La messa in, invece, sarebbe prevista per i primi mesi del 2020. Il programma, prodotto da Magnolia, in cui otto coppie di concorrenti, con un budget di un euro al giorno a testa in valuta locale, affrontano un viaggio straordinario, potendo contare solo sui passaggi e sull’ospitalità delle popolazioni locali, salterà, dunque, un 'turno', riposando per qualche mese in più rispetto al passato. L'ultima edizione andata in, infatti, risale al periodo settembre-2018 con drastico calo di ascolti (finale, vinta dalle Signore della Tv, Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta, ...

SerieTvserie : Pechino Express 8, registrazioni al via tra ottobre e novembre, in onda su Rai2 a inizio 2020 (Anteprima Blogo) - butlerplease : Enzo è partito con le regole di Pechino Express. #chilhavisto - Emme_Vi : @Rosgye @D_mettoilnick È pronto per Pechino Express! -