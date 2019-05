ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) “Io non godo affatto per la sconfitta dei 5 Stelle. Sia chiaro. I 5 Stelle hanno rivestito un ruolo socialmente molto importante in questo Paese: hanno tenuto rispetto a una marea potenziale di destra, che adesso però si sta concretizzando”. Sono le parole del filosofo Massimo, ospite di Otto e Mezzo, su La7. L’ex sindaco di Venezia aggiunge: “In situazioni di sconquasso sociale e di indebolimento del ceto medio, sempre cresce la “destra-destra”. Ed è quello cheha capito, a differenza del Pd che non ha compreso per nulla. I 5 Stelle hanno tenuto, non perché siano particolarmente intelligenti ma perché si sono collocati in una situazione che gli permetteva di fare da contenimento alla destra. Ora questa dighetta sta saltando. Auguri. Non sono affatto contento della cosa”. E sottolinea: “Mi auguro che il M5s capisca e si riprenda. Come? Mettendo sul tavolo questioni ...

Noovyis : Un nuovo post (M5s, Cacciari: “Deve affrontare Salvini sui propri temi. Di Battista leader? Ma fa così schifo la co… - DisastroRaggi : RT @jacopo_iacoboni: Una bella concorrenza all'opposizione tra Pd e M5S potrebbe rigenerare tutte e due' Cacciari a Otto e mezzo. Massimo,… - MAnalfabeta : RT @valy_s: Secondo #Cacciari, #m5s si riprenderà solo se dice no alla #FlatTax e propone come alternativa, LA PATRIMONIALE. La vittoria di… -