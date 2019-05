Saverio Romano FI | “Retrocessione del Palermo è un’offesa alla città”

calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019), candidato alle elezioni Europee nella lista di Forza Italia per il collegio Isole, ha commentato la retrocessione del: "La retrocessione della societàCalcio in serie C,vigilia dei play off per la serie A, è non solo una grave ingiustizia ma anche e, soprattutto, una offesacittà natale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del presidente della Lega di serie A nonché vicepresidente Figc, Gaetano Miccichè".

