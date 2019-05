Robot-colibrì | sviluppata la versione robotica dell’agile volatile per arrivare dove i

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) Ha la capacità di volare come un uccello e al tempo stesso l’agilità di un insetto: è il primo, che grazie a queste sue caratteristiche puòi droni non riescono ad andare, il che lo rende ideale in scenari di soccorso delle vittime rimaste intrappolate in spazi molto ristretti. L’uccelloico è stato costruito dai ricercatori della statunitense Purdue University, e sarà presentato alla Conferenza Internazionale suica e Automazione (ICRA) dell’Istituto degli Ingegneri Elettrici ed Elettronici (IEEE). I ricercatori guidati da Fan Fei hanno studiato per diverse estati i, traducendo tutti i loro movimenti in algoritmi da cui ilpotesse imparare. Questi algoritmi di intelligenza artificiale sono basati sulle tecniche impiegate in natura dai verie permettono aldi imparare grazie a simulazioni. I ricercatori ...

