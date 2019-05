Le novità di Android Auto e il Driving Mode di Google Assistant dal Google I O 2019

Android Q : le novità presentate al Google I/O : ... 2019-05-09T06:41:27+00:00 da Francesco Marino Francesco Marino Giornalista esperto di tecnologia, da oltre 20 anni si occupa di innovazione, mondo digitale, hardware, software e social. È stato ...

Ecco tutte le novità della Beta 3 di Android Q - in prova su Google Pixel 3 XL : Android Q Beta 3 è stata rilasciata per gli smartphone Google Pixel e per alcuni dispositivi di altri produttori: scopriamo in video tutte le novità più interessanti della nuova release!

Google I/O 2019 : ecco le novità per Android TV : Nella notte Google ha tenuto l'annuale evento dedicato agli sviluppatori in cui ha parlato di tutte le novità legate al mondo Android ad eccezione di Android TV . La piattaforma per le televisioni smart sembrava infatti senza novità in questo 2019. Tuttavia, c'è stato un keynote poche ore fa con alcune interessanti ...

Android Q - ricerche in 3D - la traduzione con Lens e tutte le novità della conferenza Google I/O : La conferenza d'apertura della conferenza Google I/O 2019 è andata in scena ieri sera, e oltre agli attesi smartphone Pixel 3a e 3a XL di cui trovate tutti i dettagli in questo articolo, ci sono state moltissime novità. Volendo trovare un denominatore comune è l'Intelligenza Artificiale, che sarà distribuita un po' in tutti i prodotti, sia hardware sia software, in arrivo prossimamente. Ci riferiamo all'assistente vocale, a ...

Tutte le novità di Android TV dal Google I/O 2019 : Al Google I/O 2019 si è parlato anche di Android TV: scopriamo cosa bolle in pentola, quali sono le novità in arrivo e la situazione attuale.

Google I/O 2019 inizia domani : tra le novità più attese c'è Android Q : domani prenderà il via l'atteso appuntamento annuale con la Google I/O 2019, la conferenza per gli sviluppatori in cui il gigante di Mountain View illustra i suoi progetti in ambito hardware e software. Nei tre giorni di eventi si susseguiranno molti annunci, quest'anno sono attesi nuovi smartphone, dispositivi smart, inedite funzionalità di Google Assistant, il nuovo sistema operativo Android Q e forse qualche chicca dalle numerose ...

Dai nuovi Pixel a Android Q - tutte le novità che sta per lanciare Google : (Foto: Google) Quali sono le novità che potremmo attenderci dal prossimo Google I/O 2019 programmato dal 7 al 9 maggio prossimi? Mancano ormai circa 24 ore all'atteso appuntamento all'anfiteatro all'aperto Shoreline Amphitheatre proprio presso Mountain View e saranno svelate diverse novità in campo software e di prodotti. Le anticipazioni sono sopraggiunte in modo quasi torrenziale nelle ultime settimane, dunque è difficile che ...

Magisk 19.1 stabile è in rilascio con il supporto per Android Q Beta 2 e altre novità : Magisk è una delle soluzioni di rooting più popolari in questo momento e lo sviluppatore ora sta rilasciando la versione stabile 19.1 che include tutte le modifiche della versione 19 Beta e supporta anche la Beta 2 di Android Q. Anche Magisk Manager è stato aggiornato alla versione 7.1.2 che aggiunge il supporto alle patch del firmware dell'AP Samsung e ottimizza il meccanismo di download dei moduli.

Facebook annuncia novità epocali : nuova grafica bianca e nuove funzioni per Android e client web : Ne abbiamo avuto un assaggio qualche settimana fa, durante una fase di beta-testing fra alcuni utenti, e questa sera è divenuto ufficiale nel corso della conferenza F8 2019: diamo il benvenuto, dunque, al nuovo Facebook.

Microsoft Outlook : novità su Android : L'app Microsoft Outlook per dispositivi Android riceve un nuovo aggiornamento con fix di stabilità e miglioramenti nel comparto calendario. Nel nuovo aggiornamento per Outlook, versione 3.0.46, è presente una nuova funzione mirata agli utenti business. La funzione si basa sui protocolli del calendario e permette di verificare la disponibilità della sala riunioni dell'azienda in cui lavorate. Tramite la cronologia dei precedenti appuntamenti, dei ...

La seconda beta di Android Q introduce due piccole novità per le gesture : Nella seconda beta di Android Q è stato trovato un altro esperimento portato avanti da Google che riguarda una gesture per tornare indietro. Ecco come funziona

Prosegue il "Bye Bye Rate" di MediaWorld - con offerte su smartphone e tablet Android e molte novità : MediaWorld propone un nuovo volantino della serie "Bye Bye Rate", con tasso zero sopra i 299 euro: ecco le offerte su smartphone e tablet Android e le novità al debutto.

Anche animati gli sticker WhatsApp : novità adesivi presto in arrivo su Android e iPhone in video : A chi non bastano gli sticker WhatsApp "statici" ecco servita una più succulenta anteprima: sono in arrivo gli sticker WhatsApp animati, degli adesivi dinamici che saranno pronti ad essere condivisi nelle chat singole o di gruppo per un sicuro effetto sui nostri contatti. La conferma della nuova funzione a cui stanno lavorando gli sviluppatori è giunta dall'informatore @WABetaInfo che è riuscito pure a fornire dei mini video/GIF che illustrano ...

Google Play Libri per Android si aggiorna con alcune novità per gli audiolibri : Il team di Google Play Libri ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento con cui viene introdotta qualche interessante modifica. Ecco cosa cambia