Napoli | Albiol | “Il bilancio è positivo Con Ancelotti puntiamo in alto”

(Di giovedì 9 maggio 2019) Raul, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parla dell’annata che sta per chiudersi, ma anche di futuro e del tecnico delCarlo. Si comincia con il suo rientro in campo dopo l’infortunio: “Ho recuperato gradualmente molto bene e sono felice di aver ripreso a giocare in campionato. Adesso sto bene e spero di poter dare il mio contributo”, ha spiegato il difensore spagnolo. Si passa poi ade alla stagione che va concludendosi: “Quest’anno è stato importante per noi sotto la guida del mister che è un nostro punto di forza, con la sua esperienza può condurci lontano sin dal prossimo anno. Adesso vogliamo vincere queste tre partite che restano per poi cominciare a progettare il futuro – spiega-. La società lavora per il meglio e per portare il nostro gruppo a essere sempre più competitivo. Non è un caso ...

