L' Ajax e quel sogno lungo 23 anni

Ajax-Tottenham - tutto quello che c'è da sapere sulle semifinali di Champions League : Dove è possibile guardare Ajax-Tottenham? La sfida tra Ajax e Tottenham sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno HD su satellite, fibra e DTT e su Sky Sport Football su satellite e ...

Tottenham-Ajax - Eriksen : “Li abbiamo fatti sembrare più forti di quello che sono” : L’Ajax non smette più di stupire. Gli olandesi si aggiudicano la semifinale di andata di Champions League in casa del Tottenham e partono da favoriti al ritorno in vista dell’ultimo atto a Madrid. Ai microfoni di Sky le parole del centrocampista dei londinesi Eriksen. “Li abbiamo fatti sembrare più forti di quello che sono. Non siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto. Nel primo tempo non siamo stati bravi e ...

Anteprima di Tottenham-Ajax : tutto quello da sapere : ... caviglia, Il duello chiave Christian Eriksen - Frenkie de Jong : da quando ha lasciato il club olandese per gli Spurs nel 2013, Eriksen è diventato uno dei migliori centrocampisti del mondo ma anche ...

Cristiano Ronaldo e quel gesto post Ajax : "Ce la siamo fatta sotto" : Nonostante il suo silenzio, Cristiano Ronaldo non he preso bene l'eliminazione dalla Champions League, e, se non con le parole, lo ha fatto capire con espressioni e gesti. Come dimostra questo video ...

Juventus-Ajax : il calcio «populista» di Allegri sconfitto da quello «europeista» di Ten Hag : ... il libro che Allegri ha scritto e che - riassume lui stesso - è «la confessione di tutto quello che ho imparato nel calcio e dal mondo del calcio» e «l'applicazione di ciò che mi è stato insegnato e ...

Dalla fidanzata di Tagliafico a quella di de Light - le Wags dell’Ajax temibili avversarie di quelle bianconere [GALLERY] : Quanto sono sexy le Wags dell’Ajax? Ecco le fidanzate e le mogli dei calciatori impegnati questa sera a Torino per la sfida di Champions League contro la Juventus Dalla fidanzata di de Light a quella di Neres, quanto sono sexy le Wags dell’Ajax? Questa sera la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Juventus e Ajax non darà spettacolo solo sul campo. Le belle moglie e fidanzate del club olandese potrebbero ...

ESCLUSIVA – Rolando Bianchi a CalcioWeb : “Juve-Ajax? C’è Ronaldo - fa la differenza”. E sulla corsa Champions lancia l’Atalanta : “E’ quella che gioca meglio” : E’ al 10° posto della classifica marcatori della storia del Torino con 77 gol ed è stato protagonista dell’impresa della Reggina, capace di salvarsi nel campionato 2006-2007 nonostante una penalizzazione di 11 punti, grazie soprattutto ai 17 gol di Amoruso e alle sue 18 reti, che lo portarono al terzo posto della classifica dei cannonieri di quella stagione. Stiamo parlando, ovviamente, di Rolando Bianchi che, intervistato ...

Juventus-Ajax - Allegri vuole il 100% dai suoi : “tutti quelli che giocheranno saranno delle iene” : Massimiliano Allegri alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Ajax: le parole dell’allenatore della Juventus “Quello che è successo all’andata non conta, domani sarà una partita secca che, qualunque sia il risultato, all’80’ sarà comunque ancora aperta. Mandzukic non ci sarà per un problema a un ginocchio, potrebbe giocare Kean dal 1′, Dybala dal 1′ ...

Juventus - quella nota stonata del post-partita contro l’Ajax : l’ennesima caduta di stile di Allegri : Nella serata di ieri è andata in scena l’andata valida per i quarti di finale di Champions League, in campo Ajax e Juventus, la partita si è conclusa sul punteggio di 1-1, Neres ha risposto a Cristiano Ronaldo, si tratta di un buon risultato per la squadra di Allegri che però non può dormire sonni tranquilli in vista della gara di ritorno, gli olandesi hanno dimostrato di essere ‘spensierati’ ma anche di giocare un ottimo ...