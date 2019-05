Il fallimento della Zozosuit

Inter - Curva Nord : coreografia sul fallimento europeo della Juve era stata vietata : Nelle ultime settimane, in casa Inter si è parlato molto della Curva Nord soprattutto per gli screzi avuti con l'ormai ex capitano Mauro Icardi. Il cuore del tifo nerazzurro durante alcune partite si è lasciato ad andare ad alcuni cori contro il centravanti argentino, scontrandosi con il resto dello stadio che, invece, ha fatto sentire il proprio supporto all'attaccante. Al contempo, la Curva Nord è famosa anche per le sue coreografie, e quella ...

Archetti (GdS) : 'Se si parla di fallimento della Juve - lo è anche per Napoli e Inter' : I media sportivi in questi giorni stanno sottolineando la disfatta della Juventus in Champions League, nonostante la vittoria dell'ottavo scudetto di fila. Tanti addetti ai lavori hanno infatti parlato di "fallimento" completo bianconero, soprattutto perché è stato acquistato uno dei migliori giocatori al mondo (se non il migliore) Cristiano Ronaldo per cercare di vincere la Champions League, con i bianconeri usciti ai quarti di finale contro ...

Il fallimento della borghesia nella città senza più voce : Si può obiettare che è la politica e che le due città sono molto differenti, di qui anche gli stili pubblici diversi di chi le governa. A Milano, il cittadino mediamente informato non ha però notizia ...

Luciano Moggi : 'Parlare di fallimento della Juventus è una cosa comica' : La Juventus sta ancora raccogliendo i cocci della delusione Champions League, con il clamoroso tonfo in casa contro l'Ajax che ha portato all'eliminazione dei bianconeri dalla competizione europea. Il presidente della Juventus nel post partita ha ribadito la fiducia ad Allegri, parlando della crescita della società bianconera in questi anni, costantemente nei primi otto club di Europa. A sostenere le parole di Agnelli ci ha pensato l'ex ...

Manchester City-Tottenham - partita epica : impresa della squadra di Pochettino - finisce con un rocambolesco 4-3 - altro fallimento in Champions di Guardiola [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

Juventus-Ajax 1-2 - Champions League 2019 : il fallimento della Juventus in Europa. Poco gioco e Cristiano Ronaldo dipendente : Senza troppi giri di parole è opportuno chiamare le cose per quello che sono. Nel caso dell’uscita di scena della Juventus di Massimiliano Allegri dalla Champions League, il termine più adatto è solo uno: fallimento. Sì perché gli investimenti estivi e le scelte fatte in funzione del torneo continentale andavano ben al di là di una conferma ai piani alti. La Vecchia Signora aveva come target la vittoria finale ma, di fatto, il gioco ...

A Castelvetrano va in scena il fallimento della politica : "Non ci dovremmo andare a votare, ma dobbiamo fare rialzare il paese". È il tenore dell'onda social che si è alzata dopo il sondaggio che ha fatto emergere a Castelvetrano - che il 28 aprile si recherà alle urne dopo un lungo periodo di commissariamento - una grande sfiducia nell'esito elettorale. Per gran parte degli intervistati sarebbe meglio che restassero i commissari. Un frutto avvelenato dello scioglimento per mafia del 2017 che ha ...

Il suicidio di un maestro elementare in Francia svela il fallimento della scuola : Non sarà Jan Palach ma speriamo che il suicidio di Jean Willot serva a qualcosa: era il maestro elementare francese che, due settimane fa, aveva chiesto a un alunno di sei anni di non star seduto sulle scale perché intralciava ed era pericoloso per sé e per gli altri. Il bambino non solo non si è mo

Andrea Bacci - condannato a due anni per il fallimento della Coam l’imprenditore finanziatore di Renzi : l’imprenditore Andrea Bacci è stato condannato in abbreviato a 2 anni di reclusione nel processo per il fallimento della Coam srl, società edile con sede a Rignano sull’Arno (Firenze) di cui sarebbe stato amministratore di fatto. Un anno e sei mesi di reclusione per Fabio Bettini, amministratore di diritto. Per entrambi, imputati con le accuse di bancarotta e ricorso abusivo al credito, la pena è sospesa. Bacci, finanziatore ...

Tav - Zingaretti : “Il governo è nel tunnel della sua crisi. Ancora non cade perché non vogliono ammettere fallimento” : Per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, “il governo è nel tunnel della sua crisi e purtroppo, lo dico da cittadino italiano, stiamo assistendo a qualcosa di molto grave. Il governo italiano è diviso su tutto – afferma al termine dell’incontro con il candidato del Pse alla guida della commissione Ue, Frans Timmermans – il contratto di governo che doveva garantire la rivoluzione all’Italia è carta straccia ed è ...