Conte | Ius soli? Auspico discussione in Parlamento

Ius Soli - Conte : 'Non è nel contratto - ma riflettiamoci'. Di Maio chiude : 'Posizione personale' : Il premier ha incassato ed ha difeso la politica del Governo sull'immigrazione, assicurando che spesso viene 'fraintesa' perché 'riduttivamente veicolata, affidata a un messaggio semplificato che ...

Conte : 'Spero che aula discuta lo ius soli' - ma Di Maio frena : ... ..., perché quella politica degli anni scorsi dove abbiamo avuto degli sbarchi incontrollati ci ha impedito di elaborare una politica di integrazione'. La portata della dichiarazione è stata in ...

Ius Soli : Conte non è nel contratto - auspico riflessione serena : Conte: "Lo Ius Soli non e' nel contratto di Governo, ma auspico che si avvii nel paese, nelle sedi parlamentari, una riflessione serena.

Ius soli in Italia : “No nel programma di governo - ma va discusso” - parla Conte : Ius soli in Italia: “No nel programma di governo, ma va discusso”, parla Conte “Io voglio e auspico che si avvi nel Paese, nel parlamento, una riflessione serena, dove non ci siano reazioni emotive“. È una dichiarazione non scontata quella del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul tema dello Ius soli. Durante un incontro con i giovani ad Assisi, dove il premier si è recato per la consegna della Lampada della Pace al ...

Clima : Giuseppe Conte ad Assisi “responsabilità e cura del pianeta da consegnare alle generazioni future” : Il nostro presidente Giuseppe Conte si mostra sempre vicino alla causa della salvaguarda ambientale e del percorso virtuoso nel prevenire i cambiamenti Climatici e nell’occasione del suo ultimo incontro con i giovani ad Assisi lo fa prendendo esempio dalla figura di san Francesco. Quello dell’ambiente è un tema che la figura di san Francesco ”evoca con straordinaria efficacia”, e ”un aspetto che non considero ...

Ius soli - Conte : non è nel contratto ma spero Camere ne discutano : ... ha proseguito Conte."Ora - ha sottolineato - occorre quello che è mancato in Italia dove gli sbarchi incontrollati ci hanno impedito di elaborare una politica di integrazione: questa accoglienza ...

Ius soli - Conte : 'Non è nel contratto di governo'. Di Maio : 'È sensibilità del premier' : Avviare una riflessione in Parlamento sullo ius soli, che 'Non è nel contratto di governo '. Lo auspica il premier, Giuseppe Conte, ad Assisi per un incontro con giovani e francescani seguito alla ...

Conte : 'Lo Ius soli non è nel contratto - ma serve una riflessione' : Occorre qualcosa di più, occorre quello che è mancato in Italia, perché quella politica degli anni scorsi dove abbiamo avuto degli sbarchi incontrollati ci ha impedito di elaborare una politica di ...

Ius soli - Conte : "Non è nel contratto di governo - ma auspico riflessione" : Occorre qualcosa di più, occorre quello che è mancato in Italia, perché quella politica degli anni scorsi dove abbiamo avuto degli sbarchi incontrollati ci ha impedito di elaborare una politica di ...

Ius soli - Conte rilancia la questione : “Non è nel contratto - ma spero in una riflessione” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riapre il tema dello ius soli, rilanciando la possibilità di una riflessione sul tema anche in sede parlamentare: la questione ius soli "non è nel contratto di governo, ma auspico che si avvii nel Paese, nelle sedi opportune, una riflessione serena".Continua a leggere

Ius soli - Conte : non è nel Contratto di governo ma auspico riflessione - : Il presidente del Consiglio ha parlato durante un incontro con i giovani ad Assisi: "Si può valutare la nascita sul territorio italiano che sia però collegata ad un percorso di integrazione serio", ha ...

Conte dice che lo Ius soli non è nel contratto di governo. "Auspico una riflessione serena" : "Lo ius soli apre una prospettiva diversa", ma la nascita in determinato luogo "è un criterio che di per se' non vale molto. Può essere anche solo una una mera occasione geografica" Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ad Assisi. Quello che è mancato in Italia con la politica degli anni scorsi e gli sbarchi incontrollati" è una politica dell'integrazione, ha spiegato. "L'accoglienza indiscriminata ...

Conte : "Auspico riflessione su Ius Soli" : 14.52 Lo Ius Soli "non è nel contratto di governo,ma auspico che nel Paese si avvii una riflessione serena".Così il premier Conte,ad Assisi,all'incontro con i giovani, re Abdullah di Giordania, la cancelliera tedesca Merkel. "Aiutare i migranti a casa loro non vuol dire indifferenza,ma dare più risorse da Europa". In Africa, "con l'Italia collaboriamo molto,ma non ancora abbastanza",dice la Merkel.Abdullah apprezza gli "sforzi di pace" ...

Giuseppe Conte - mossa kamikaze : apre allo ius soli - cosa c'è dietro : Che la tensione nel governo sia ai massimi termini lo dimostrano le ultime parole di Giuseppe Conte, che riapre sullo ius soli dopo che il dibattito è ripreso in seguito al caso di San Donato Milanese e al salvataggio dovuto alla tempestività di Ramy, il ragazzino egiziano. "Non è nel contratto di g