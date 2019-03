Control | Svelati i contenuti pre-order

gamerbrain

(Di martedì 26 marzo 2019) Il publisher internazionale 505 Games e il celebre studio di sviluppo Remedy Entertainment, Plc. hanno confermato oggi che l’attesissimo videogiocosarà disponibile da martedì 27 agosto nelle versioni fisiche e digitali per console PlayStation 4 e Xbox One, e contemporaneamente in versione digitale per PC su Epic Games Store .Ambientato in una realtà parallela, inspiegabile e mutevole,è un videogioco in terza persona di azione e avventura che unisce gli scontri a fuoco, che hanno reso celebri i precedenti titoli di Remedy, con la abilità paranormali.Un’agenzia segreta newyorkese è stata infiltrata da una terribile minaccia ultraterrena, i giocatori interpreteranno il ruolo di Jesse Faden (Courtney Hope), la nuova direttrice dell’agenzia, che dovrà ...