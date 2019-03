Food | con Sina chefs' Cup contest gara a colpi di design nel piatto

Slow Food e Eataly con la pizza che punta su filiera - lavorazione - leggerezza e democraticità : Wendell Berry “Mangiare è un atto agricolo” questo è quanto leggiamo in ogni Eataly ed è anche la frase ispirazione per il progetto della nuova pizza di filiera e l’incentivo ad affrontare una nuova sfida: un impegno naturale e necessario per un’azienda che opera nel mondo della distribuzione alimentare con senso di responsabilità. La grande sfida di Eataly è portare la qualità dei piatti iconici italiani ad un alto livello di standard, frutto ...

EcoFood prime - l'app antispreco che mette in rete esercenti - consumatori e onlus : Ogni anno nel mondo, secondo Fao e Coldiretti, 1,3 miliardi di tonnellate di cibo finiscono nella spazzatura, che potrebbero raggiungere fra due anni, le 2 miliardi di tonnellate di cibo buttato letteralmente tra i ...

Guida agli Extravergini 2019 di Slow Food Italia : ecco tutti i riconoscimenti : A 20 anni dalla prima edizione, torna la Guida agli Extravergini a cura di Slow Food Italia. In occasione di Frantoi in festa, organizzato in collaborazione con Fico Eataly World a Bologna, saranno infatti svelati in anteprima tutti i riconoscimenti della pubblicazione, disponibile da fine aprile. La Guida è il frutto di un lavoro collettivo di numerosi esperti e appassionati che hanno scandagliato ogni angolo della nostra Italia per tracciare ...

Addio a Rosaria Fummo - signora di Ciro a Mergellina e icona dello street Food : Qui però a Mergellina più che di necessità, è cibo da strada di puro godimento, immersi nell'azzurro del mare e del cielo sul lungomare più bello del mondo. La notizia della scomparsa di Rosaria, 86 ...

Davines con Slow Food per l’alimentazione consapevole : Food for Change è un’iniziativa che promuove l’importanza di nutrirsi in modo sostenibile. Anche Davines, il brand haircare parmense specializzato nella realizzazione di prodotti di eccellenza per la cura dei capelli e della pelle per case cosmetiche di fama mondiale, collabora con Slow Food a questo programma Il marchio unisce così le forze con l’associazione internazionale no profit con l’obiettivo di educare le persone a scelte alimentari ...

Smoothies e frullati con i superFood in vista della primavera : La primavera è in arrivo e con essa anche la voglia di dedicarsi maggiormente alla creazione di bibite fresche e deliziose. Di seguito riportiamo alcune ricette facili e veloci per alcuni Smoothies o frullati con i cosiddetti superfood, da gustarsi sotto il sole....Continua a leggere

Food sharing : come contrastare gli sprechi alimentari : Il Food sharing è un sistema che permette di contrastare efficacemente gli sprechi alimentari e combattere la crisi economica nel mondo occidentale. Questo fenomeno è nato in Germania per fini ...

7consigli per rallentare il ritmo della colazione - i consigli della Unione Italiana Food : Gli esperti e i nutrizionisti della Unione Italiana Food, ribadiscono l'importanza della colazione, il pasto fondamentale della giornata a cui deve essere dedicato un tempo minimo di 10-15 minuti, durante il quale è possibile preparare un menù completo ricco di nutrienti, ''carburante'' per il nostro organismo e pianificare il proprio futuro. I dati dell'Osservatorio Doxa/UnionFood “Io Comincio bene” indicano che circa il 20% degli italiani ...

Food : al via Med Cooking Congress 2019 - protagonisti acqua e pesca : Roma, 28 feb. (Labitalia) - Si parte con il programma di Med Cooking Congress 2019, presentato a Mi[...]

Clabo - si chiude con GulFood di Dubai ciclo fiere invernali : Con la chiusura della manifestazione fieristica Gulfood di Dubai, si è chiuso il ciclo delle fiere invernali che hanno visto Clabo protagonista a Rimini, Sigep 19-23 Gennaio ,, Orlando, 7-9 Febbraio, ...

Ricetta devil's Food cake : una torta al cioccolato - farcita con una crema soffice : Deliziosa e "peccaminosa" perché composta interamente dal cioccolato, la devil's food cake è un dessert di origine americana. Due soffici torte al cacao racchiudono una crema al cioccolato, il tutto è ricoperto da una ganache sempre al cioccolato. Questa Ricetta renderà felici adulti e bambini, che non resisteranno alla tentazione di assaggiare una fetta di torta devil. Sicuramente di grande effetto, il dolce è perfetto da servire in vista di ...

Arriva “SafeFood” contro le frodi alimentari : Un dispositivo laser portatile per lo screening rapido e affidabile della qualità del cibo che finisce sulle nostre tavole realizzato da Enea con la collaborazione di sei gruppi industriali nell’ambito del progetto SAL@CQO, finanziato con 3 milioni di euro dal Ministero dello Sviluppo Economico. Enea, stanziando un milione di euro con il progetto Techea, sta lavorando, nei laboratori di Frascati, a due prototipi: uno destinato alle attività ...

Sicurezza alimentare : ecco “SafeFood” - il dispositivo laser portatile per controllo qualità del cibo : ENEA scende in campo contro le frodi alimentari con “Safefood”, il dispositivo laser portatile per lo screening rapido e affidabile della qualità del cibo che finisce sulle nostre tavole. Grazie al progetto “TECHEA”[1], per il quale ENEA ha stanziato 1 milione di euro, nei laboratori di Frascati sono stati realizzati due prototipi: uno destinato alle attività ispettive di organi di controllo come i NAS dei Carabinieri e l’altro per i controlli ...

Food delivery - l’italiana Mymenu punta sulle consegne negli uffici : Il gruppo di Food delivery italiano Mymenu (foto: Mymenu) Consolidare le sei città in Italia in cui già fa consegne di cibo a domicilio e aggiungerne di nuove. Aumentare i servizi alle aziende. Ed espandersi oltre le attività del Food delivery propriamente detto. Sono questi i tre binari su cui viaggia il progetto industriale di Mymenu, la principale azienda italiana di consegne di cibo a domicilio, frutto di un valzer di fusioni concluse l’anno ...