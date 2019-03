A22 | MIT ancora non si trova un accordo con enti locali

finanza.lastampa

(Di giovedì 21 marzo 2019) Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti rende noto che al momento, sulla questione della concessione dell'autostrada A22,non si è giunti ad uncon gli. Le ...

ferpress : #A22: #MIT lavora ancora per accordo in-house al 100%. A breve nuovo incontro con parti - Ferpress - TV7Benevento : Autostrade: Mit lavora per accordo 'in house' al 100% su A22, a breve incontro... - Immobili24 : A22, no del Mit al Pef proposto. «Gara allo studio». Piano da 4 mld a rischio rinvio -