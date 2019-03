Pyre e Star Wars Jedi Knight sbarcano su Origin Access : Anche se Anthem di BioWare non ha dimostrato di essere il miglior motivo per diventare utenti Origin Access Premier, la versione base del servizio ha ancora delle ottime offerte. Infatti, come riporta Gamingbolt, Pyre di Supergiant Games, l'ibrido sport / RPG / avventura, è entrato in Origin Access e può essere giocato per intero se siete abbonati. Ma non è tutto. Anche i classici di culto di LucasArts Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2 e ...