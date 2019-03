' Ndrangheta in Piemonte | maxi operazione

corrieredellosport

(Di lunedì 18 marzo 2019) ANSA, - TORINO, 18 MAR - Dalle prime luci dell'alba oltre 400 militari del Comando Provinciale di Torino e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma della Guardia di Finanza,...

HuffPostItalia : 'Ndrangheta in Piemonte, 400 militari in campo per l'operazione 'Carminus' tra Vibo e Torino, 17 indagati - TgrRai : #Torino, 400 militari della @GDF impegnati in un'operazione contro la #Ndrangheta. Nel mirino una struttura ramifi… - novusnovelli : 'Ndrangheta in Piemonte, 400 militari in campo per l'operazione 'Carminus' tra Vibo e Torino, 17 indagati -