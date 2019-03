Ballerin | ' È stata la stagione del riscatto'

Uccide compagno : arrestata dopo 4 anni/ Omicidio via Ripamonti : Ballerin a in carcere : Uccide compagno a coltellate: arrestata dopo 4 anni la ballerina lituana Oksana Musarova accusata dell' Omicidio di Via Ripamonti a Milano.

Ballerina pestata e rapinata in casa a Cremona. "Sono svenuta per le botte" : La polizia di Cremona indaga sull'aggressione avvenuta mercoledì scorso, nella casa di via Volturno, di una Ballerina romena, Alexandra C. di 33 anni, che ha sporto denuncia e che ha postato sul suo profilo Facebook le immagini del suo volto tumefatto e insanguinato dopo il pestaggio. La donna, medicata all'Ospedale Maggiore e poi dimessa, non ha subito violenza sessuale.Da quanto è stato riferito, la polizia scientifica ha trovato ...