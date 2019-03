Windows 10 on ARM | ora anche su Pixel 3 XL

Windows 10 on ARM può essere installato su Nintendo Switch e - no - non è uno scherzo : E’ probabilmente da più di un anno che assistiamo a gruppi di sviluppatori indipendenti, amatoriali e fan Microsoft che studiano metodi per installare Windows 10 on ARM sui Lumia 950XL con il relativo supporto ai software WIN32. I progressi sono stati impressionanti tanto è vero che ormai viene garantita persino la compatibilità con la connessione WI-FI e il dual-boot, ma se vi dicessi che questo sistema operativo può essere installato ...

Windows 10 on ARM : Qualcomm presenta il modem X55 con 5G e 7Gbps di download : Il 5G viene spesso descritto come la prossima rivoluzione tecnologica nell’ambito della mobilità poichè garantirà non solo una maggiore velocità ma anche e soprattutto una migliore stabilità e latenza. Qualcomm, essendo la più grande multinazionale di telecomunicazione, non vuole di certo trovarsi impreparata e quest’oggi ha presentato il nuovo modem X55 che verrà via via implementato nei futuri dispositivi di questo 2019, quindi, è ...

WoA installer : il tool per installare Windows 10 on ARM sui Lumia 950XL : Da circa 6 mesi a questa parte, alcuni developer attivi e conosciuti nella community di Windows 10 Mobile hanno cercato in tutti i modi di pubblicare delle guide su come installare Windows 10 on ARM sui Lumia 950 XL. Sfortunatamente la procedura, per quanto possa essere spiegata dettagliatamente, risulta molto lunga e complessa aumentando la probabilità di incontrare errori vari. Per tale ragione, il team di sviluppatori composto da Ben ...

Un altro video mostra Windows 10 on ARM in esecuzione sul Lumia 950 XL : Il progetto non ufficiale portato avanti da diversi sviluppatori di tutto il mondo e riguardante la possibilità di eseguire il vero Windows 10 on ARM sui Lumia 950XL continua a stupirci tuttora. Recentemente, infatti, è stato pubblicato su YouTube un nuovo video dove si può osservare come Windows 10 funzioni comunque piuttosto bene anche se installato su uno smartphone. A differenza dei filmati precedenti dove si mostrava la fase di boot e ...