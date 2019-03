Maria Chindamo | scomparsa in terra di ‘ndrangheta Qui l’onore conta più dell’amore

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) Federica ha appena compiuto 18 anni. La sua però non è stata un’adolescenza come tutte le altre. Nel 2015, infatti, quando era ancora una ragazzina, ha perso il padre, Ferdinando. L’uomo si è ucciso perché non accettava la fine della relazione con, sua moglie e mamma di Federica e di altri due figli. Una cosa che non è andata giù in unain cui prevalgono logiche di tipo mafioso che non consentono troppe libertà alle donne. E, esattamente un anno dopo la morte di Ferdinando,scompare.Siamo a Laureana di Borrello, paese in provincia di Reggio Calabria. È il 6 maggio 2016. Sembra una giornata come tante,esce di casa per recarsi nei terreni di sua proprietà, a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. Aveva appuntamento con due operai. Arriva davanti al cancello della sua tenuta, il motore dell’auto resta acceso. Ma qualcosa succede.viene ...

