Ecco la “valigetta” che rende le case più sicure | umidità sotto controllo con un nuovo

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) Consentire la diffusione di edifici a struttura portante in legno, sostenibili e sicuri: è questo l’obiettivo del sistema di monitoraggio S.A.L.E. (Sistema Affidabilità Legno Edilizia) messo a punto da Assolegno e Conlegno, Consorzio Servizi Legno Sughero, che permette di tenerei punti più sensibili di un edificio a struttura portante di legno. Un sistema che ha ottenuto il riconoscimento del brevetto il 17 dicembre 2018 e che si arricchisce di nuovi sensori in grado di monitorare l’del legno in modo diffuso, e non più solo puntuale, ed eseguire il monitoraggio ambientale di temperatura e. Da oggi disponibile anche in versione portatile, consente di verificare in maniera efficace lo stato di salute degli edifici in legnondoli più durevoli nel tempo.“Il sistema di monitoraggio elaborato da Assolegno e Conlegno, con il supporto tecnico di Logica ...

antoniettaband1 : Ecco a voi una pratica valigetta di colori a olio, per mettere alla prova la vostra creatività -