Anthem | i problemi di crash su PS4 saranno risolti la prossima settimana con una patch

Problemi Anthem non solo su PS4 - crash anche su Xbox One : Sono giorni particolarmente concitati per Anthem, la nuova IP targata Bioware approdata sul mercato nel corso degli ultimi giorni del mese di febbraio. Come abbiamo riportato nella giornata di lunedì (qui trovate la notizia di riferimento), l'Action RPG che riporta l'effige di Electronic Arts ha causato qualche problema a un manipolo di utenti PS4, con alcuni crash della console che sono stati riportati nel momento in cui si provava a chiudere ...

Le recensioni di Anthem segnalano gravi problemi : futuro a rischio per BioWare? : Strali di tutto il mondo, finalmente ci siamo! Le prime recensioni di Anthem hanno iniziato ad apparire online, con molte redazioni internazionali pizzicate a "vomitare" voti e opinioni sull'ultima fatica di BioWare. È vero, il titolo debutterà ufficialmente su PlayStation 4, Xbox One e PC solo il 22 febbraio, ma molti di voi sapranno che gli abbonati ai servizi Origin Access e EA Access possono giocarci in anteprima. Non stupisce quindi che il ...

La patch del day one di Anthem risolverà i problemi di crash - di caricamento - bug audio e molto altro : Ora che Anthem è disponibile per i membri di Origin Access e EA Access su PC e Xbox One, un gran numero di persone sta sperimentando il prodotto finale che vedremo quando verrà lanciato tra meno di una settimana. Come la maggior parte dei giochi, Anthem riceverà una patch day one per risolvere problemi maggiori e minori, e il produttore Michael Gamble ha pubblicato alcuni post su Twitter per descrivere alcuni dei cambiamenti che possiamo ...

Al momento i giocatori di Anthem stanno riscontrando gravi problemi di connessione ai server : Anthem sarà ufficialmente pubblicato solo il 22 febbraio, tuttavia gli iscritti ai programmi EA/ Origin Access possono già da oggi mettere la mani sul nuovo action fantascientifico di BioWare. Purtroppo però si stanno ripresentando gli stessi errori già visti nella precedente demo, con decine di utenti che non riescono ad accedere al gioco a causa di errori dovuti alla capienza dei server.Come riporta VG247, EA sembra essere consapevole del ...

Secondo BioWare la demo aperta di Anthem non avrà problemi : Grazie alla segnalazione di VG247.com, apprendiamo che BioWare sta utilizzando quello che ha imparato dalle prime ore della demo VIP di Anthem per garantire che il lancio della demo aperta proceda senza intoppi.L'head of live service, Chad Robertson, ha detto che lo studio ha trascorso tutta la settimana a lavorare per assicurarsi che l'esperienza nella demo aperta di Anthem venga migliorata significativamente.Sebbene il team sia "fiducioso che ...

Problemi Anthem Demo VIP - Bioware si farà perdonare con un regalo al lancio : Un weekend decisamente rovente quello appena trascorso per Anthem, il nuovo titolo targato Bioware pubblicato da Electronic Arts. Il merito è stato ovviamente della Demo VIP, la versione di prova che di fatto ha rotto gli indugi e ha consegnato un'edizione giocabile del titolo allo stuolo di fan trepidanti, che non hanno di certo perso tempo e, una volta terminato il download, si sono lanciati subito all'interno delle lande di gioco. Questo ...

Problemi Anthem Demo Vip - Bioware fa il punto sulle criticità maggiori : Poco più di due settimane ci separano dal lancio ufficiale sul mercato di Anthem, il nuovo titolo sviluppato da Bioware e prodotto da Electronic Arts. Saranno due settimane di hype smisurato per la futura community, che già in queste ore hanno avuto la possibilità di lanciarsi all'interno del mondo di gioco grazie al rilascio della Demo VIP. Milioni gli utenti che non hanno perso occasione per fiondarsi nel gioco in salsa Sci – Fi, una vera e ...

La Demo di Anthem incontra i primi gravi problemi : L'ultima fatica di BioWare sta finalmente per vedere la luce, ma come riporta Gamingbolt, nella prima giornata di VIP Demo, iniziata ieri, vi sono stati alcuni problemi tecnici.La VIP Demo premette a chi ha preordinato il gioco di provarlo in anteprima fino al 27 gennaio. Ebbene vi sono stati alcuni problemi tecnici nella prima giornata di Demo, tra cui problemi d'accesso a tutti i giochi e servizi EA, Anthem incluso.BioWare osserva come non si ...