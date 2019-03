Giulia De Lellis | colpo di scena | arriva un ospite nel cuore della notte

Giulia De Lellis - la bellona di Instagram? "Tutto finto" : si mostra al naturale - ecco com'è veramente : Giulia De Lellis stronca le sue "bimbe": "Non sono perfetta come credete voi (...) è merito dei filtri". Così l'influencer ed ex gieffina si mostra al naturale nelle sue Instragram stories mostrando il viso con i brufoli. L'acne è infatti un problema di cui ha sofferto in passato e che ancora oggi d

Giulia De Lellis - la bellona di Instagram? 'Tutto finto' : si mostra al naturale - ecco com'è veramente : Giulia De Lellis stronca le sue 'bimbe': 'Non sono perfetta come credete voi, ..., è merito dei filtri '. Così l' influencer ed ex gieffina si mostra al naturale nelle sue Instragram stories mostrando ...

Giulia De Lellis : «Uso filtri nelle stories per coprire l’acne - ecco come sono davvero» : Giulia De Lellis si mostra senza filtri, nel vero senso della parola. L’influencer ha raccontato nelle stories di Instagram di aver combattuto una «bruttissima acne» e di utilizzare dei particolari filtri per sembrare perfetta sui social. «Non sono stata bene durante la Fashion Week – ha spiegato Giulia De Lellis nelle sue stories – per via di antibiotico e cortisone ho una pelle assurda, ma voi continuate a dirmi che sono fantastica. Ve ...

Giulia De Lellis ha l’acne : ”Uso i filtri - ecco come sono davvero” : Ha deciso di essere sincera con tutti i suoi follower e, alla fine, Giulia De Lellis si è mostrata senza filtri su Instagram raccontando di essere affetta da una brutta acne. La confessione della influencer divenuta nota grazie alla partecipazione a Uomini e Donne è nata in seguito ad alcune dichiarazioni social in cui ha raccontato di non essere stata bene durante la Fashion Week milanese. “Per via di antibiotico e cortisone ho una pelle ...

Giulia De Lellis svela il suo segreto : 'Ho avuto una bruttissima acne - uso i filtri' : Giulia De Lellis è divenuta famosa al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. La ragazza era appena ventenne quando è sbarcata negli studi di Maria De Filippi per corteggiare Andrea Damante. Il tronista l'aveva scelta ma la storia tra i due ha avuto vita molto difficile. Nel giro di un po' di tempo, infatti, si sono lasciati. Ad ogni modo, grazie alla De Filippi, la De Lellis è riuscita ad avere un livello di visibilità ...

Giulia De Lellis confessa : “Ho l’acne - uso i filtri Instagram per coprirla” : Sincera fino in fondo con i suoi follower e coraggiosa: Giulia De Lellis esce allo scoperto su Instagram e svela i suoi problemi con l’acne e la necessità di nascondere l’inestetismo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata fra i protagonisti della Milano Fashion Week. Bellissima e sempre alla moda, Giulia ha rivelato di non essere così perfetta come credono i suoi fan, dando a tutti una lezione di vita. “Per via di ...

Giulia De Lellis si mostra senza filtri : ‘Bruttissima acne ma vivo serena’ : Giulia De Lellis cala la maschera e, in barba alle regole (non scritte ma che esistono, eccome se esistono) dei social network che ci vogliono sempre al top e vincenti, rivela di non essere esteticamente perfetta come le sue seguaci pensano. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi esperta di tendenze ha infatti pubblicato una serie di Instagram sotries nelle quali parla senza giri di parole e senza imbarazzo di un problema comune a molte ...

Giulia De Lellis e Irama in crisi? Lei rivede l'ex Andrea Damante e lui reagisce al gossip così : Giulia De Lellis e Irama sarebbero già in crisi? Secondo alcune indiscrezioni la coppia potrebbe essere già arrivata al capolinea, ma dai diretti interessati ancora nessuna conferma. I...

Giulia De Lellis e Irama si sono lasciati? L’indiscrezione : Soffierebbero venti di crisi su Giulia De Lellis e Irama. La coppia, uscita allo scoperto nell’autunno 2018, starebbe attraversando un periodo non molto felice. Lo sostiene SpySee che scrive: “In esclusiva Spysee è in grado di rivelarvi che la coppia parrebbe essersi lasciata. Al momento non ci è dato sapere se la loro sarà una scelta definitiva o solo un momento di crisi passeggera”. View this post on ...

Giulia De Lellis : "Ho una pelle perfetta grazie ai filtri - ma ho avuto una brutta acne" : Ha deciso di essere sincera con tutti i suoi follower e, alla fine, Giulia De Lellis si è mostrata senza filtri su Instagram raccontando di essere affetta da una brutta acne . La confessione della ...

Giulia De Lellis : "Non sono stata bene durante la Fashion Week. Ho avuto una bruttissima acne" : Problemi di salute per Giulia De Lellis. L'ex fidanzata di Andrea Damante e ora di Irama - settimo classificato a Sanremo 2019 con La ragazza con il cuore di latta, ha rivelato di non essere stata bene durante la Fashion Week.Ha spiegato la ragazza nelle sue Instagram Stories: "Non sono stata bene durante la Fashion Week per via di antibiotico e cortisone ho una pelle assurda, ma voi continuate a dirmi che sono fantastica. Ve l’ho detto ...

Giulia De Lellis e Irama non si sono lasciati : la verità sulla coppia : Giulia De Lellis e Irama si sono lasciati? Arriva l’indizio smentita sulla rottura della coppia Volenti o non, finiscono sempre al centro dell’attenzione. Giulia De Lellis e Irama sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. I loro fan non li perdono mai di vista e proprio per questo sono attenti ad ogni […] L'articolo Giulia De Lellis e Irama non si sono lasciati: la verità sulla coppia proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - presunta rottura tra Giulia De Lellis e Irama : La relazione tra Giulia De Lellis e Irama potrebbe essere arrivata già al capolinea. Questa l’indiscrezione che sta circolando in rete da qualche ora a questa parte. La rivelazione bomba in merito alla coppia è stata lanciata da Il Vicolo delle News ed è stata ripresa dal sito SpySee. Sulla pagina Instagram del sito in questione, è apparso un post in cui la didascalia non lascia dubbi: “Giulia e Irama, è già finita? In esclusiva vi riveliamo ...

Giulia De Lellis : «Uso filtri nelle stories per coprire l'acne - ecco come sono davvero» : Giulia De Lellis si mostra senza filtri, nel vero senso della parola. L?influencer ha raccontato nelle stories di Instagram di aver combattuto una «bruttissima acne» e di utilizzare...